不滿妻拒絕性行為男深夜將妻兒丟包火車站 法官判離

不滿妻子拒絕性行為、男子深夜將妻兒丟在火車站旁，法官判離。圖為苗栗地院。（資料照）

2025/04/12 14:00

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕婦人丁丁（化名）於2016年和前夫結婚，之後兩人生下一雙兒女，但丁丁主張因長期遭受前夫精神言語及肢體暴力，被威脅需進行性行為，甚至曾因拒絕前夫行房要求，她與一對兒女遭前夫在深夜丟包在火車站旁，訴請離婚。苗栗地院法官審理後，判准離婚，一雙兒女則由丁丁擔任主要照顧者。

丁丁指控，與前夫婚後生下一對兒女，但自從有了兒女，她若拒絕與前夫發生性行為或不順應前夫要求，容易遭受前夫精神言語及肢體暴力，前夫更稱性行為是夫妻義務，強迫發生性行為。

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丁丁也提到，前夫曾不顧其胸前揹有幼兒推她撞牆，甚至因拒絕行房要求，深夜與一雙兒女遭前夫丟包在火車站旁。丁丁也控訴前夫常在社群媒體辱罵其為婊子，甚至被要求須錄製親密影像與拍攝裸照等，讓她身心俱疲，前夫甚至在她重感冒時也要求行房。

丁丁前夫則承認發生肢體暴力，但希望諮商不願離婚，並稱丁丁有性方面壓抑問題且不願工作、溝通。

法官審理後認為，丁丁與其前夫婚姻已發生破綻而無回復希望，且就上開離婚事由，可歸責於丁丁前夫故判准離婚。

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