為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    內灣老街火警 損失約100萬幸無人傷

    新竹縣內灣商圈今天發生店家失火意外，所幸無人受到傷害，但是消防局初步估算損失百萬。（讀者提供）

    新竹縣內灣商圈今天發生店家失火意外，所幸無人受到傷害，但是消防局初步估算損失百萬。（讀者提供）

    2025/04/12 13:11

    〔記者黃美珠／新竹報導〕今天假日的新竹內灣老街有店家失火，還一度延燒到隔壁的3樓，所幸搶救得宜，並沒有人員受到傷害，但是新竹縣政府消防局粗估損失不貲，應有100萬，詳細起火原因則待調查釐清，內灣老街的遊客也為此一度慌亂走避，有的人則幫忙報案。

    縣府消防表示，今天早上約近10點獲報，位於老街的橫山鄉中正路37號頂樓先是冒出濃煙，隨後竄出火苗。有鑑於今天假日商圈內有大量遊客，所以一口氣派出10車19人到場搶救。

    救災人員到場發現，起火戶是棟3層樓的建築物，火舌已經從3樓竄出，該處是鋼筋混凝土搭建有鐵皮的建物，屋主當作倉庫使用，裡面堆滿雜物，所以立即派員進入室內射水搶救，也一併進行周界隨時射水打火的防護，以致一共鋪了4條水線搶救，終於在11點05分順利撲滅火勢執行殘火處理，再過45分鐘後，火勢終完全撲滅。

    初步勘查發現，起火戶的3樓幾乎被燒光外，還延燒到個壁棟的3樓倉庫，整個火場面積約150平方公尺，初步估算損失約100萬元。

    新竹縣內灣商圈今天發生店家失火意外，所幸無人受到傷害，但是消防局初步估算損失百萬。（讀者提供）

    新竹縣內灣商圈今天發生店家失火意外，所幸無人受到傷害，但是消防局初步估算損失百萬。（讀者提供）

    新竹縣內灣商圈今天發生店家失火意外，所幸無人受到傷害，但是消防局初步估算損失百萬。（讀者提供）

    新竹縣內灣商圈今天發生店家失火意外，所幸無人受到傷害，但是消防局初步估算損失百萬。（讀者提供）

    新竹縣內灣商圈今天發生店家失火意外，所幸無人受到傷害，但是消防局初步估算損失百萬。（讀者提供）

    新竹縣內灣商圈今天發生店家失火意外，所幸無人受到傷害，但是消防局初步估算損失百萬。（讀者提供）

    新竹縣橫山鄉內灣商圈今天假日有店家樓頂失火，所幸沒有造成人員和遊客受傷。（竹縣府消防局提供）

    新竹縣橫山鄉內灣商圈今天假日有店家樓頂失火，所幸沒有造成人員和遊客受傷。（竹縣府消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播