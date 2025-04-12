內灣老街火警 損失約100萬幸無人傷

新竹縣內灣商圈今天發生店家失火意外，所幸無人受到傷害，但是消防局初步估算損失百萬。（讀者提供）

2025/04/12 13:11

〔記者黃美珠／新竹報導〕今天假日的新竹內灣老街有店家失火，還一度延燒到隔壁的3樓，所幸搶救得宜，並沒有人員受到傷害，但是新竹縣政府消防局粗估損失不貲，應有100萬，詳細起火原因則待調查釐清，內灣老街的遊客也為此一度慌亂走避，有的人則幫忙報案。

縣府消防表示，今天早上約近10點獲報，位於老街的橫山鄉中正路37號頂樓先是冒出濃煙，隨後竄出火苗。有鑑於今天假日商圈內有大量遊客，所以一口氣派出10車19人到場搶救。

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救災人員到場發現，起火戶是棟3層樓的建築物，火舌已經從3樓竄出，該處是鋼筋混凝土搭建有鐵皮的建物，屋主當作倉庫使用，裡面堆滿雜物，所以立即派員進入室內射水搶救，也一併進行周界隨時射水打火的防護，以致一共鋪了4條水線搶救，終於在11點05分順利撲滅火勢執行殘火處理，再過45分鐘後，火勢終完全撲滅。

初步勘查發現，起火戶的3樓幾乎被燒光外，還延燒到個壁棟的3樓倉庫，整個火場面積約150平方公尺，初步估算損失約100萬元。

新竹縣內灣商圈今天發生店家失火意外，所幸無人受到傷害，但是消防局初步估算損失百萬。（讀者提供）

新竹縣內灣商圈今天發生店家失火意外，所幸無人受到傷害，但是消防局初步估算損失百萬。（讀者提供）

新竹縣內灣商圈今天發生店家失火意外，所幸無人受到傷害，但是消防局初步估算損失百萬。（讀者提供）

新竹縣橫山鄉內灣商圈今天假日有店家樓頂失火，所幸沒有造成人員和遊客受傷。（竹縣府消防局提供）

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