17歲學生妹介紹16歲學妹「下海」 賺來的錢1/3幫學姐養小白臉

16歲高中正妹陪酒賺皮肉錢，賺來的錢要分1/3給學姐去養小白臉。示意圖。（資料照）

2025/04/12 13:39

〔記者黃佳琳／高雄報導〕17歲蔡姓女高中生與從事酒店經紀的胡姓男子交往、同居，胡男手上有客源，請蔡女幫他物色想賺快錢的正妹，蔡女在個人IG幫忙招募坐檯小姐，同校16歲學妹小薇（化名）主動應聘，被安排到私人招待所或KTV陪酒，但賺來的錢被蔡女抽走1/3，成為蔡、胡2人的生活費，法官依違反兒童及少年性剝削防制條例判胡男徒刑10月。

判決指出，2022年6月，當時年僅17歲的蔡姓女高中生（所涉觸法行為由台灣高雄少年及家事法院處理）與胡男同居，從事酒店經紀的胡男得知客戶有「找妹妹」需求，於是拜託蔡女幫他物色想賺快錢的正妹，蔡女在個人IG發佈招募坐檯小姐的訊息後，同校的16歲學妹小薇（化名）見狀主動應聘。

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小薇通過「面試」後，以每小時1500元的價格在高雄、屏東私人招待所或KTV坐檯陪酒，但賺來的錢要繳1/3給蔡女和胡男作為兩人的生活開銷，小薇賺了2個多月後被查獲，蔡、胡兩人被警方送辦。高雄地方法院審理時，胡男辯稱不知道小薇還沒滿18歲，也不曉得蔡女媒介學姐坐檯。

但法官發現，蔡男曾於警訊時坦承將網路經紀這塊市場交給蔡女打理，而蔡女和小薇的的對話紀錄中，小薇曾向蔡女訴苦：「我現在半夜可以（坐檯），然後就被移掉（群組）了」，蔡女回她：「沒有，我們改成經紀群，裡面就我跟我男友還有他兄弟，你要還是可以呀」等訊息，因此依相關事證認定胡男犯下成年人與少年共同犯意圖營利媒介使少年坐檯陪酒罪，判他徒刑10月，可上訴。

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