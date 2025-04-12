2日男闖東區住宅大樓噴漆塗鴉 落網稱「好玩、有趣」

22歲的日籍遊客池田及24歲戶倉，近日來台觀光旅遊，持噴漆及馬克筆闖入大樓樓頂塗鴉。（記者鄭景議翻攝）

2025/04/12 13:21

〔記者鄭景議／台北報導〕22歲的日籍遊客池田及24歲戶倉，近日來台旅遊，卻在本月6日闖入忠孝東路四段某處住宅大樓樓頂，拿噴漆及馬克筆朝樓外牆、冷氣室外壓縮機甚至電梯內塗鴉，大安分局警方獲報後前往兩人住宿的旅館逮捕兩人到案，兩人到案後宣稱是因為「好玩、有趣」，警方訊後依侵入住宅及毀損罪嫌法辦。

警方表示，6日9時許接獲民眾報案，稱忠孝東路四段某處住宅大樓遭不明人士噴漆破壞，警方獲報後展開調查，經調閱監視器，發現是兩名日籍旅客犯案，並於9日前往兩名旅客位於西門町的旅館將兩人逮捕到案。

請繼續往下閱讀...

警方調查，兩人6日清晨出於「好玩、有趣」的心態，臨時起意闖入該大樓，趁管理員不備之際，搭乘電梯直達頂樓，在頂樓外牆、冷氣室外壓縮機及電梯內以噴漆或持馬克筆進行塗鴉，警訊後將兩人依法送辦。

大安分局呼籲，隨意於公共區域噴漆塗鴉除涉毀損及廢棄物清理法等罪嫌，更影響市容整潔，若民眾發現有不明人士無故徘徊逗留，應即通報警方查處。警方將持續針對是類場所加強巡查，以維護社會秩序安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法