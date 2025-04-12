為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    2日男闖東區住宅大樓噴漆塗鴉 落網稱「好玩、有趣」

    22歲的日籍遊客池田及24歲戶倉，近日來台觀光旅遊，持噴漆及馬克筆闖入大樓樓頂塗鴉。（記者鄭景議翻攝）

    22歲的日籍遊客池田及24歲戶倉，近日來台觀光旅遊，持噴漆及馬克筆闖入大樓樓頂塗鴉。（記者鄭景議翻攝）

    2025/04/12 13:21

    〔記者鄭景議／台北報導〕22歲的日籍遊客池田及24歲戶倉，近日來台旅遊，卻在本月6日闖入忠孝東路四段某處住宅大樓樓頂，拿噴漆及馬克筆朝樓外牆、冷氣室外壓縮機甚至電梯內塗鴉，大安分局警方獲報後前往兩人住宿的旅館逮捕兩人到案，兩人到案後宣稱是因為「好玩、有趣」，警方訊後依侵入住宅及毀損罪嫌法辦。

    警方表示，6日9時許接獲民眾報案，稱忠孝東路四段某處住宅大樓遭不明人士噴漆破壞，警方獲報後展開調查，經調閱監視器，發現是兩名日籍旅客犯案，並於9日前往兩名旅客位於西門町的旅館將兩人逮捕到案。

    警方調查，兩人6日清晨出於「好玩、有趣」的心態，臨時起意闖入該大樓，趁管理員不備之際，搭乘電梯直達頂樓，在頂樓外牆、冷氣室外壓縮機及電梯內以噴漆或持馬克筆進行塗鴉，警訊後將兩人依法送辦。

    大安分局呼籲，隨意於公共區域噴漆塗鴉除涉毀損及廢棄物清理法等罪嫌，更影響市容整潔，若民眾發現有不明人士無故徘徊逗留，應即通報警方查處。警方將持續針對是類場所加強巡查，以維護社會秩序安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播