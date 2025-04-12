機車停格內被移位收5張罰單 車主控申訴5個月遭吃案無人理

車主指控，機車停格內被移到紅線。（照片取自社群《新竹大小事》貼文）

2025/04/12 12:47

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市網友在臉書社群《新竹大小事》發文投訴指稱，機車原好好停在合法停車格，卻因新竹市府交通處停管科要改劃成卸貨停車格，結果機車被施工人員硬拉到紅線上，接著再被警察連續開5張紅單，遭罰3000元。

網友稱不服遭開單，到派出所調監視畫面，結果清楚看到施工人員從後面用力的把機車拉出停車位。而網友從去年11月29日向市府網站陳情，結果已過了5個月，至今沒有任何單位或負責人說明，痛批市府人員壓陳情案快5個月，他用盡各種方式陳情，市府就是不聞不問。

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市府交通處表示，針對此案，將向警察局調閱監視器查證，若廠商施工移動民眾車輛的行為屬實，將協助民眾申訴撤銷罰單，並檢討廠商疏失責任。

至於網友控訴向市府官網陳情立案，卻被壓案5個月不聞不問。對此，市府沒有回應。

網友痛批，這是市府因施工業務疏失造成民眾的財務損失，然後又被警察開單，且市府對陳情案吃案長達5個月之久。質疑市政府的陳情信箱是設假的，根本沒有人在負責控管處理進度，且未向陳情民眾說明後續處理情形，質疑市府交通處停管科要不要出來說明一下？還是持續吃案不理市民的陳情。

車主不滿無辜被罰，還申訴無人理，於是到臉書社群《新竹大小事》投訴。（照片取自社群《新竹大小事》貼文）

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