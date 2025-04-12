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    首頁　>　社會

    民宅深夜吆喝有人送便當 北市警破四色牌賭場還逮到8旬老賭客

    南港分局警方接獲線報後懷疑內藏賭場，日前持搜索票前往民宅搜索，當場查獲67歲賴姓負責人及正在賭四色牌的11名賭客。（記者鄭景議翻攝）

    南港分局警方接獲線報後懷疑內藏賭場，日前持搜索票前往民宅搜索，當場查獲67歲賴姓負責人及正在賭四色牌的11名賭客。（記者鄭景議翻攝）

    2025/04/12 12:25

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市南港區一處民宅，因深夜時不時傳出吆喝聲，還常常有人送餐，南港分局警方接獲線報後懷疑內藏賭場，日前持搜索票前往民宅搜索，當場查獲67歲賴姓負責人及正在賭四色牌的11名賭客，甚至有一名最老的賭客已經84歲，警方訊後將賴姓負責人依賭博罪法辦，其餘賭客依社維法裁罰。

    警方今日表示，接獲線報指出南港區一處民宅，出入複雜且有陌生人車進出，且有便當業者送餐，夜深了仍不時傳出吆喝聲，疑似有賭場藏匿其中，經警方多日監控及埋伏蒐證，持士林地方法院核發搜索票前往查緝。

    警方當場查獲正在賭博的11名賭客，賭客年紀在54至84歲之間，還查扣賭資及抽頭金共6750元、賭具四色牌10副、監控設備等贓證物，全案訊後將賴姓負責人依刑法賭博罪嫌移送地檢署偵辦，其餘11名賭客依社會秩序維護法進行裁罰。

    南港分局呼籲，賭博行為害人害己，影響社會治安甚鉅，警方將攜手友善通報網持續大力掃蕩流竄職業賭場外，同時加強臨檢疑似賭博之治安顧慮場所，如棋牌社、桌遊店及電子遊藝場等休閒場館。以維護社會安全。

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