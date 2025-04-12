跑錯包廂爆衝突！狠男砍人1死1重傷 判刑17年半、賠238萬

林男到KTV唱歌跑錯包廂釀衝突，揮刀砍殺釀死傷，被判刑17年半。（資料照）

2025/04/12 11:26

〔記者李立法／屏東報導〕假釋出獄才2天的男子林育丞，到KTV唱歌因跑錯包廂引爆衝突，林男竟持西瓜刀揮砍，釀成1死1重傷，林男被依殺人及殺人未遂等罪併處17年6個月有期徒刑，重傷倖存的被害人另向林育丞求償醫療及工作損失等費用，屏東地院判處林育丞應賠償238萬多元，扣除檢方已先支付被害人的補償金110萬元，林育丞應支付重傷被害人128萬多元，再由檢方向林育丞追償110萬元被害人補償金，可上訴。

3年多前因偽造文書案服刑獲假釋才出獄2天的24歲男子林育丞，與多名友人到屏東市一家KTV唱歌，卻因酒後上廁所開錯包廂，引發2包廂酒客衝突，雙方大打出手，混亂中，林育丞跑回車上抄出一把西瓜刀返回KTV，見到隔壁包廂的陳姓男子就猛力揮砍，直接砍中陳男胸腹部，當場肚破腸流、血流滿地，送醫不治，另一名林姓男子的右手臂也幾乎被砍斷，傷勢嚴重，林男行凶後逃亡22天被逮。

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林育丞被依殺人及殺人未遂等罪判刑17年6個月，因林育丞酗酒成癮，法官令他入獄前須先強制戒治8個月。

被林育丞砍成重傷的林姓被害人經過長時間復健，有36個月無法工作，且右手臂功能減損近半，影響日後勞動，遂向林育丞提告求償360萬元。

屏東地院依全案情狀及被害人傷勢、現況，認為林育丞應賠償238萬多元，扣除檢方已先支付給被害人的110萬元犯罪被害人補償金，林育丞還要再支付128萬多元給林姓被害人，檢方再向林育丞追償110萬元。

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