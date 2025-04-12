海軍中尉濫用職權命女兵買宵夜、「煎一顆蛋蛋」 記申誡淘汰退伍

海軍歐姓中尉被控濫權使女兵買宵夜與「煎一顆蛋蛋」，記申誡淘汰退伍，他打官司敗訴，圖為海軍機動飛彈車進入戰術位置畫面。（國防部提供）

2025/04/12 10:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕海軍某部隊的歐姓中尉區隊長，被發現於2023年間，以不檢查廚房環境為由，濫用職權使陳姓女兵（上兵）幫忙買宵夜，軍方記申誡一次懲處，決議不適服現役而淘汰退伍，歐中尉不滿懲處，向台中高等行政法院高等庭提起行政訴訟，他否認濫用職權，聲明撤銷懲處，讓他申請回役，法官卻認為他還有用廚房被查到缺失為由，要女兵「幫我煎一顆蛋蛋喔」，確實有濫用職權的事實，判決駁回此訴訟，可上訴。

判決書指出，軍方認為歐中尉於2023年10月6日，以不檢查廚房環境為由，濫用職權誘使陳姓上兵幫忙買宵夜，以「國軍軍風紀維護實施規定」的「言行不檢」，核定申誡1次懲罰，當年考績列為丙上，人評會決議不適服現役，於2024年7月核定退伍，且應賠償公費待遇與津貼。

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歐中尉提起行政訴訟，指自己是私下請陳姓女兵（補給上兵）買宵夜，這是私下行為，並無濫用職權，陳姓上兵也沒外出營區，申誡已經影響軍人榮譽清白，聲明撤銷並調整考績，讓他申請回役。

軍方答辯說明，申誡懲處是為求嚴明官兵互動分際，維繫部隊紀律，歐中尉為部門主管，卻以不檢查廚房環境為由，濫用職權誘使陳姓上兵幫忙買宵夜，陳姓上兵說，歐中尉告訴她，「如果有要出去幫忙買（宵夜）的話，今天就不檢查廚房」，她擔心如果不去買，歐中尉會藉由檢查廚房時刁難。

另外，陳姓上兵與歐姓中尉的LINE對話中，歐姓中尉說「幫我煎一顆蛋蛋喔」，陳姓上兵婉拒後，歐中尉立即說，「今天沒關瓦斯門喔」、「我有檢查到」，顯示陳姓上兵擔心不幫買宵夜，廚房檢查業務遭刁難之說應無疑義。

法官認為，歐中尉不諱言，曾向陳姓上兵說，去採買公差就不看（檢查）廚房，又參酌歐中尉與陳姓上兵LINE對話，歐中尉要求「幫我煎一顆蛋蛋喔」，陳姓上兵婉拒後，歐中尉立即說「今天沒關瓦斯門喔」、「我有檢查到」，陳姓上兵告知非廚房人員自行開火可能有危險，歐姓中尉又宣稱，看來是他「不夠硬」（暗示自己應該更嚴格），這些過程顯示歐中尉確實有濫權之事實。

法官認為，歐中尉確有「言行不檢」違失行為，軍方申誡1次懲處，尚無違反比例原則，或有裁量怠惰與裁量瑕疵等違法情事，判決他敗訴，可上訴。

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