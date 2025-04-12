林岱樺涉詐助理費案 雄檢再聲押2服務處主任共5人

立委林岱樺的林園區服務處主任周忠信遭檢方聲押。（翻攝周忠信臉書）

2025/04/12 10:46

〔記者黃佳琳／高雄報導〕民進黨立委林岱樺涉詐領助理費及政治獻金案，她的胞弟、弟媳和操盤手通法寺住持釋煌智都被雄檢聲押獲准，檢調11日再發起第三波搜索行動，林的林園區服務處主任周忠信和大寮區服務處主任林弘文及孟、陳、連姓3位助理複訊後，都被依涉犯貪污治罪條例向法院聲押。

今年2月20日，高雄檢調首度偵辦林岱樺涉詐助理費及違法收受政治獻金案，林岱樺被檢方諭令100萬元交保，首波被傳喚到案的通法寺住持釋煌智也100萬元交保，但林岱樺胞弟、王姓弟媳、黃姓女會計等3人被檢方成功聲押，檢調疑再度勾稽通法寺服務處帳冊，發現新事證，2月26日發動第二波搜索行動，雄檢也在複訊完釋煌智後，依涉嫌貪污等罪，且有串、滅證情況向法院聲請羈押獲准。

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林岱樺9日上午10點，持傳票前往高雄地檢署應訊，據悉，檢察官在這段時間內已勾稽出相關金流走向，因此針對助理費的運用和釋煌智名下基金會的運作等問題，再度偵訊林岱樺，林在律師團陪同下進行約1個半小時的筆錄後，步出偵查庭時表情凝重，與律師團持續交換意見，但檢方也沒有再進行強制處分。

原以為偵辦林岱樺案已告一段落，沒想到檢調昨日再度前往林岱樺服務處主任周忠信、林弘文及陳、孟、連姓助理的住處及辦公室搜索，周、林等5人被帶回雄檢複訊後，檢方認為他們涉犯貪污治罪條例，且有串、滅證之虞向法院聲請羈押。

林岱樺的大寮區服務處主任林弘文涉助理費案遭雄檢聲押。（翻攝林岱樺臉書粉專）

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