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    苗市婦人炸豬油釀火警！全身50％燒傷奔出高喊「救我」

    起火點在一樓廚房，瓦斯爐燒成焦黑。（苗栗縣消防局提供）

    起火點在一樓廚房，瓦斯爐燒成焦黑。（苗栗縣消防局提供）

    2025/04/12 10:18

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市文發路一處民宅，今（12）日上午9點許傳出火警，1樓冒出黑煙，起火點為廚房，54歲翁姓女屋主全身約50％燒燙傷，趕緊逃出，看到鄰居高喊「救我！」鄰居趕緊替婦人澆水降溫後緊急送醫，起火原因初步調查，為翁婦炸豬油時，疑豬油噴濺引發火警。

    苗栗縣政府消防局人員趕抵時，一樓冒出濃煙，消防人員入內查看，發現為廚房起火，火勢很快就撲滅。

    翁姓女屋主因被火燒傷，趕緊逃出屋外，看到鄰居騎機車回來，高喊「救我！」鄰居趕忙引水降溫，婦人臉部及雙腿多處燒燙傷，意識清楚，隨即由救護車送醫救治。

    苗栗縣政府消防局人員初步調查，懷疑翁婦在瓦斯爐上炸豬油時突然噴濺起火，翁婦一時情急，緊急將油鍋放入放置電鍋的櫥櫃內，想把櫥櫃門關起來阻絕火勢，沒想到火勢愈燒愈烈，因而造成婦人燒燙傷。

    翁婦與兒子同住，火警發生時，兒子外出上班，僅婦人1人在家；真正起火原因由苗栗縣消防局人員進一步調查中。

    婦人被燒燙傷後緊急逃出屋外，向鄰居求救，鄰居引水降溫後送醫。（苗栗縣消防局提供）

    婦人被燒燙傷後緊急逃出屋外，向鄰居求救，鄰居引水降溫後送醫。（苗栗縣消防局提供）

    婦人一時情急將油鍋放入置放電鍋的櫥櫃內，想關櫃門阻絕火勢，櫥櫃內燒成焦黑。（苗栗縣消防局提供）

    婦人一時情急將油鍋放入置放電鍋的櫥櫃內，想關櫃門阻絕火勢，櫥櫃內燒成焦黑。（苗栗縣消防局提供）

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