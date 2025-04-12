借不到車突持石塊砸友人 金山男子鬥毆被送辦

新北市金山區李姓男子請王姓友人借車不成，被控撿起石塊砸傷王的頭與耳朵，警方到場見2人情緒激動，對2人施以保護管束。（記者林嘉東翻攝）

2025/04/12 09:10

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市金山區李姓男子請王姓友人幫忙借車讓他使用，遭王男拒絕，竟情緒失控，撿起路旁石塊砸傷王的頭部、耳朵；警方到場見2人情緒激動，對 2人施以保護管束；警訊後，將王男依恐嚇、傷害等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

26歲李姓男子與29歲王姓男子為普通朋友，李昨天向王男求助，希望王能幫忙借車給他開，王男不從，李突然情緒失控，與王在新北市金山區信義路上爆發口角。

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李被控突然撿起石塊砸向王男頭部，致王頭部、耳朵受傷，受有撕裂傷，還嗆王：「見一次打一次」。轄區金山警分局金山派出所昨天傍晚5點半獲報趕抵，見2人情緒激動，對2人上銬施以保護管束，帶回派出所偵辦。

由於李男頭部、耳朵受傷，先行至醫院就醫包紮後才回到派出所。警訊後，將李男依恐嚇與傷害告訴移送基隆地檢署偵辦。據指出，李男是金山當地住戶，近來精神狀況不穩，遇到派出所警員也常喃喃自語，想不到會因為借車不成，撿石塊砸傷王男。

新北市金山區李姓男子請王姓友人借車不成，被控撿起石塊砸傷王的頭與耳朵，挨告傷害與恐嚇等告訴。 （記者林嘉東翻攝）

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