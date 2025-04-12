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    技工沒安全設備鑽車底慘遭壓死 老闆判無罪

    台南維修技工遭曳引車壓死，檢方起訴公司負責人過失致死。法院認設備齊全、技工未用為自身行為，判無罪。（翻攝勞動部職業安全衛生署）

    台南維修技工遭曳引車壓死，檢方起訴公司負責人過失致死。法院認設備齊全、技工未用為自身行為，判無罪。（翻攝勞動部職業安全衛生署）

    2025/04/12 06:15

    〔記者王捷／台南報導〕交通公司的陳姓維修技工，在曳引車底維修時未做好安全設備，遭車體壓到失去意識，在加護病房一個月後仍不治。檢方認定高姓公司負責人未落實安全措施，以過失致死罪、違反職業安全衛生法提起公訴。不過，台南地院認為現場已有提供支撐設備，陳男具有專業，卻未使用防護設施屬自身行為，判高男與公司無罪。

    這件意外發生在2023年4月晚間，陳男當時在公司廠區維修曳引車氣囊時，未使用安全支柱，大樑突然垂落導致壓傷胸部，送醫搶救仍於同年5月8日不治，檢方指控公司未提供安全設備，也未妥善指派與監督，對死亡結果應負刑責。

    高男則否認犯行，強調當天並未指派陳男從事該項工作，且曳引車保養原應由其他公司負責，辯護律師主張雙方屬承攬關係，高男非法律上雇主，即便屬勞動契約，現場仍有提供千斤頂與支撐架，且曾多次要求員工使用，不應苛責為過失。

    法院審酌後指出，雖陳男實際承接曳引車保養作業，與公司具有事實上的從屬性關係，依法屬職安法所稱之勞動契約關係，高男亦具雇主身份；然而公司已備妥基本防護設備，被害人具多年經驗，且過去亦有使用安全支柱紀錄，今次未用原因不明，難以認定高男違反指示或監督義務。

    法官認為，如果對雇主的責任要求太嚴格，比如只要員工發生意外，雇主就一定要負責，即便雇主已提供必要的安全設備和指示，也要承擔刑責。這樣的標準不僅對雇主不公平，也會對整個產業的運作帶來不良影響，因為雇主會陷入高度風險的法律責任，可能變得不願意雇用或開展業務。

    在沒有足夠證據能證明雇主有過失前提下，法院以依照刑事訴訟法「無罪推定原則」判高男無罪。

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