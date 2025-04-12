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    積欠百萬砍死債主 宜蘭24歲水泥工收押禁見

    簡嫌（中）被警方帶回羅東分局偵辦釐清案情。（民眾提供）

    簡嫌（中）被警方帶回羅東分局偵辦釐清案情。（民眾提供）

    2025/04/12 00:25

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭24歲簡姓男子疑似欠下100多萬元債務，7日約出債主邱男後，拿出預謀2把波蘭刀猛刺，造成被害人幾乎斷頸還遭棄屍於車後座，10日下午落網被依殺人罪嫌送辦，宜蘭地檢署11日晚間訊後向法院聲請羈押，宜蘭地院認為簡男有逃亡風險與湮滅證據之虞，裁定准押禁見。

    水泥工簡男為了日常花用，和從事借貸的邱男，陸續借了100多萬元，7日晚間各自開車相約到冬山武淵側車道下談判，疑似為了債務還款問題起爭執，坐在邱男車內副駕駛的簡男，一氣之下拿出預藏2把刀械猛刺邱男，見邱男斷氣後，將他拖至後座，並把車開到一旁草叢暗處，棄屍於現場。

    邱姓債主身中25刀

    邱男9日遭警方發現陳屍於國道5號冬山武淵側車道下，身中25刀、幾乎斷頸陳屍於自家車子後座，不到1天時間，10日下午循線逮捕24歲簡姓凶嫌到案，11日晚間檢方複訊後，認為簡男涉犯殺人罪嫌重大，且有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

    宜蘭地院11日晚間召開羈押庭，法官認為簡男犯罪嫌疑重大，且所犯罪名為最輕本刑5年以上重罪，除預先準備兇器有殺人謀劃外，行兇後還將兇刀、身上衣物及被害人行車紀錄器、車牌、皮夾等物沿途分處丟棄，因有湮滅證據、逃亡之虞，裁定羈押禁見。

    邱男被殺害後陳屍於後座，凶嫌還將車輛移置草叢暗處藉此掩人耳目。（民眾提供）

    邱男被殺害後陳屍於後座，凶嫌還將車輛移置草叢暗處藉此掩人耳目。（民眾提供）

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