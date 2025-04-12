獨家》Cheap控議員施壓車禍案！疑警爆假料 南檢另查違法查個資

梁姓警員向網紅Cheap爆料「議員施壓」引導輿論，檢方查瀆職。但在這之前，梁員因不當查詢車牌，涉違反個資法，前天才去開庭。圖為台南地院。（記者王捷攝）

2025/04/12 01:22

〔記者王捷／台南報導〕南警一分局梁姓警員，不願受理車禍民眾提供的證據，選擇爆料給網紅Cheap以「議員施壓」引導輿論。台南地檢署正調查瀆職案，但10日他到南檢開庭，卻是為了查詢400多筆車牌資料說明；檢方指出，梁員另涉嫌違反個資法，也在偵辦中；警一分局指出，無論瀆職或違反個資法，將待檢方處分結果才會討論梁員的調動。

據了解，梁員本來是派出所警員，但在一分局時因勤務不正常，疑似趁著勤務期間健身，最後被調到舊台南縣區的分局。後來考取交通警察資格，才又調回舊市區，回到警一分局交通事故處理小組，已派任約一年。

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本月，梁員處理一件女大生與名車的車禍，女大生認為另輛休旅車違規停車，休旅車疑似正要進入保養廠，將慢車道違規作為排隊車道，間接導致她車禍。但梁員不認為，雖然有問休旅車駕駛的筆錄，但未列入車禍相關人。女大生認為權益受損，才向議員陳情；而梁員則向網紅Cheap爆料，誆稱「議員施壓」。

但是，早在「假料案」發生前，梁員就接受警一分局內部調查，因為他在短時間內查詢400多筆車籍資料，卻未敘述查詢理由。

警一分局車禍案件量常一個月破千件，以梁男任職的警一分局交通一分隊的成員平均計算，如果每件都查詢車牌，可能會在短時間內查詢量暴增。但督察組調查時，梁員疑不滿自己是在車禍案件時，因公才查詢車牌，因此嗆分局長官「要督察組自己查」。

最後梁員得知將以違反個資法函送後，才補充查詢理由，但當時已經有多筆資料他也忘了為何要查詢。檢方指出，目前全案以違反個資法調查中，警方指出，至於是否會調動，將待檢方調查結果。

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