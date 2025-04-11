失聯移工當藥頭還揪同鄉、外甥販毒 空運大麻花露餡下場曝

新竹地方法院重判藥頭鄧姓失聯移工9年有期徒刑，同夥范男、阮男各判3年半及5年半。圖中人物與新聞事件無關。（記者廖雪茹攝）

2025/04/11 22:25

〔記者廖雪茹／新竹報導〕越南籍失聯移工鄧姓男子以販賣毒品給同鄉維生，甚至找來逾期居留范男、來台就學外甥阮男合作，以每公斤6000萬越南盾（約折合台幣7萬5000元）價格，從泰國以茶葉罐形式寄乾燥大麻花來台，被關務署識破查獲，警方喬裝郵差送包裹，一舉逮捕取貨3人；新竹地方法院重判鄧男9年有期徒刑，范男、阮男則各判3年半及5年半。

判決書指出，鄧男以通訊軟體聯絡兩名同鄉，去年7月間以每公斤6000萬越南盾價格，訂購重約3公斤的乾燥大麻花共8包，賣家將大麻花藏放在茶葉罐內寄送台灣。貨運抵台灣，台北關執行X光儀檢視勤務發現有異，開驗查獲，扣得乾燥大麻花包裹1件，8包經檢驗均含2級毒品大麻成分，隨即依法查扣並移送警方。

請繼續往下閱讀...

在警方監管下，全案繼續包裹交寄流程。為了逮到大麻花買家，警方喬裝湖口郵局郵務士，按址派送。而接到到貨通知的鄧男，則夥同范男、外甥阮男前去指定地址取貨，遭到埋伏員警攔檢，查獲運輸、販毒聯繫用手機、記載販毒的帳本，以及內含現金7萬8800元的LV短夾、放在置物盒的現金3萬7800元等。

判決書指出，警方查獲鄧男多次以通訊軟體，聯繫與不同的越南籍男子交易毒品，4次聯繫阮男販賣愷他命、大麻捲菸等，1次聯繫范男共同販毒等。被逮後，范男坦承因缺錢幫忙送毒品之餘，鄧男還會免費給他吸食大麻及愷他命，阮男平常則是幫忙舅舅開車跟當翻譯；兩人都辯稱收包裹當天均不知道鄧男買的是大麻。

法官認為，鄧男、范男、阮男等3人所為助長毒品流通，戕害國民身心健康。尤其鄧男與阮男甥舅倆前後供詞反覆，耗費大量司法程序及量能，難認犯後態度良好；范男則於偵審中均坦承運輸毒品及共同販賣毒品犯行。

法官審酌被告3人所犯之犯罪類型、情節、手段、侵害法益、對象、各罪相隔時間等因素，依共同犯販賣第3級毒品罪、共同犯運輸第2級毒品罪等罪嫌，分別判處鄧男有期徒刑9年、范男3年6個月、阮男5年6個月，刑滿或赦免後驅逐出境。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法