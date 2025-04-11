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    涉吸金14.8億被起訴 Steaker創辦人黃偉軒聲明否認吸金、洗錢

    區塊鏈專家、Steaker數位資產管理平台創辦人暨執行長黃偉軒。（擷取自STEAKER官網）

    區塊鏈專家、Steaker數位資產管理平台創辦人暨執行長黃偉軒。（擷取自STEAKER官網）

    2025/04/11 21:48

    〔記者王定傳／台北報導〕台灣區塊鏈產業傳奇人物、Steaker數位資產管理平台創辦人暨執行長黃偉軒，涉嫌利用STEAKER數位資產管理平台吸金逾14.8億元被起訴，他今日發表聲明，STEAKER從未向用戶收取法定貨幣，其運作模式，與坊間常見的虛擬貨幣吸金、龐式騙局，有極為巨大的差別，此外，多鏈幣流，不應被當作洗錢看待。

    黃偉軒聲明指出，檢方起訴結果，沒有包含詐欺、侵佔、背信等罪名，這也印證了他從一開始就再三強調的立場：「我從來沒有挪用過用戶的資產作為私人用途」。

    至於起訴主張違反銀行法、洗錢部分，黃偉軒指出，Steaker從未向用戶收取法定貨幣，更沒有自己發行代幣，Steaker的運作模式，無論在產品設計、資金流動或資訊揭露上，都與坊間常見的虛擬貨幣吸金、龐式騙局，有極為巨大的差別。

    黃偉軒強調，Steaker因應資訊資產安全與管理營運模式所設計及分配的多鏈幣流，不應被當作洗錢看待，將在後續法院審理中說明、爭取，也期待法院作出公正的判斷。

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