前進台北大巨蛋宣導防詐 警政署揪全民斬車手「百斬行動」獎5萬

警政署署長張榮興今晚在統一獅VS味全龍的球賽中擔任開球嘉賓。（記者邱俊福翻攝）

2025/04/11 19:38

〔記者邱俊福／台北報導〕去年曾以「打詐Team Taiwan」組合拍攝反詐宣導影片的警政署署長張榮興、愛爾麗集團總裁常如山、職棒選手陳傑憲3人，今晚在統一獅、味全龍的球賽中再度合體，擔任開球嘉賓。張榮興致詞時向球迷宣達反詐觀念，也趁機宣傳本月號召全民斬車手獎5萬的「百斬行動」，至今已有12件符合檢舉規定申請獎金中，呼籲全民一起打擊詐騙。

張榮興也邀請球迷踴躍加入「內政部警政署LINE官方帳號」以及「NPA署長室臉書專頁」，隨時掌握最新警政消息與創意宣導。今晚活動結束後，官方LINE帳號也將舉辦抽獎活動：獎品包含限量的刑事熊娃娃、印有警察盾徽的多功能行動電源，以及最大獎—傑憲隊長簽名球及球棒。

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警政署為進一步落實全民反詐，本月發起「百斬行動」，號召民眾加入檢舉車手行列，只要民眾發現疑似車手後至「165」打詐儀錶板「百斬行動檢舉車手專區」填輸車手相關線索，留下聯絡方式，經警察機關拘捕（指拘提或逮捕）車手到案者，每名核發5萬元的豐厚獎金，名額共100名，專案執行到獎金發罄為止，希望透過此活動讓反詐成為一項全民運動，挹注大量反詐量能。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警政署署長張榮興、愛爾麗集團總裁常如山擔任開球嘉賓。（記者邱俊福翻攝）

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