創辦人黃偉軒涉吸金14.8億被起訴 數資平台Steaker回應了

區塊鏈專家、Steaker數位資產管理平台創辦人暨執行長黃偉軒。（擷取自STEAKER官網）

2025/04/11 18:25

〔記者張文川／台北報導〕區塊鏈專家、思帝科「STEAKER」公司負責人黃偉軒等人，自2019年起至2022年間，建置數位資產管理平台，涉嫌以年利率3.5％至88％及各式虛擬通貨投資方案，吸金14億8543萬餘元，台北地檢署今依違反銀行法、洗錢防制法，起訴黃偉軒、思帝科公司及其技術長修敏傑、營運長潘沂莛、行銷長盧天心等4人；思帝科Steaker公司對此表示深感失望與遺憾。

Steaker公司表示，對於檢察官起訴經營團隊，深感失望，並鄭重澄清Steaker 從未有任何違法行為，自籌備階段即已先諮詢相關法律專業人士，也確認過當時法院的實務見解，公司不樂見法院之後出現不同判決，而使新創產業面臨極大的法律不確定性及傷害。

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Steaker指出，公司自2019年成立以來，致力為台灣用戶提供虛擬通貨資產配置服務，堅守合法經營的原則，與律師頻繁討論商業模式的合法性，並主動與金管會保持溝通，遵照主管機關的指導方針，改善公司經營方式。

2021年7月政府針對虛擬通貨業者頒布的反洗錢防制法法令，公司也迅速採取多項因應改善措施，包括調整組織架構與人員培訓、與法遵顧問合作確保合法、設置用戶資產安全基金、持續與金管會溝通改善經營模式、實施平台實名認證等。

針對起訴內容，Steaker回應，經營團隊並未被起訴詐欺、侵占、背信等罪，而對於被起訴違反銀行法罪，公司深表遺憾，強調依法院判決見解及金管會一貫立場，都認為虛擬資產並非法定貨幣；黃偉軒與公司間的資產帳目清楚，並無資產混用情況。

Steaker表示，公司設立的用戶入金專用子帳號，目的是為了明確區隔帳務，絕非用來製造金流斷點，或掩飾資金來源；公司對外也從未有任何「保本、保證獲利、無風險」的承諾，註冊流程、產品申購頁面或合約條款中，均明確揭示虛擬資產投資具有高度波動與系統性風險，並於各產品頁面標示風險等級。

北檢今日起訴指控，黃偉軒等人涉嫌利用Steaker平台，推出年利率3.5％至88％不等，以及無風險的各式保本、保利虛擬通貨投資方案，宣稱設有用戶資產安全基金，吸引投資人以泰達幣、比特弊等虛擬貨幣投資其方案，4年間共吸金4844萬餘美元，約合新台幣14億8543萬餘元，再層層轉出、轉入，製造幣流斷點掩飾不法所得，涉犯銀行法及洗錢罪。

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