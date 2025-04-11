「車子是你的嗎？」 出獄男假搭訕真猥褻 遭起訴

嘉義地檢署今依強制猥褻罪嫌起訴洪男。（記者丁偉杰攝）

2025/04/11 17:59

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕有竊盜素行的洪姓男子今年3月底因縮短刑期出獄後，在嘉義縣朴子市一處停車場見一女子獨自在整理汽車，竟起色心，先以「車子是你的嗎？」等話語搭訕降低女子戒心，隨後突然從後方撲向女子，並以舌頭舔，用下體頂女子的耳朵及臀部。嘉義地檢署今天偵結，依強制猥褻罪嫌起訴洪男。

起訴書指出，46歲洪男因竊盜案入監服刑，今年2月下旬因縮短刑期出監，3月底某日中午在朴子市老家附近一處停車場遊蕩，見一女子獨自在整理汽車後座，便趨近搭訕「車子是你的嗎？」降低女子戒心。

請繼續往下閱讀...

隨後洪男突然撲向女子後方，並將女子推進後座壓住，用舌頭舔其左耳，並用下體頂女子臀部；女子奮力掙脫逃出車外跌倒，大聲呼救，洪男見狀逃離現場。

警方據報，調閱停車場監視器，2小時後逮捕洪男，依強制猥褻罪嫌移送法辦。案發後，洪男遭收押，法院考量洪男甫出獄且住所登記在戶政事務所，有逃亡之虞，加上前科素行不佳，已裁定續押3個月。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法