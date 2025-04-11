誰沒關瓦斯閥、拆感知器？中檢傳喚新光三越氣爆涉案人與證人

新光三越氣爆已2個月，中檢今天傳喚百貨公司與欣中天然氣公司人員，以及現場施工工人。（資料照）

2025/04/11 17:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中新光三越百貨公司於2月13日發生嚴重氣爆，釀5死38傷的憾事，台中市消防局將證物送交鑑定，發現氣爆現場的瓦斯感知器遭拆除，樓層的瓦斯總開關（天然氣閥）未關閉等事證。台中地檢署今天（11日）又有新的動作，傳喚包括百貨公司幹部職員，現場施工人員等證人，也包括多名被告，但至今天傍晚為止，中檢尚無限制住居或交保等進一步處分，也沒有說明偵辦細節。

台中新光三越百貨氣爆案，台中市消防局3月底已送出火災鑑定報告，強調歷經13次現場勘察、近百人次投入調查，在12樓找到多項關鍵證物，包括菸蒂、電線、瓦斯管、圓盤切割器等，並完成鑑定報告，確認爆炸為瓦斯氣爆所引起，相關證據並已送交中檢，中檢則指出，這兩月間偵訊64人次（50人），但仍偵查中。

請繼續往下閱讀...

至於新光三越瓦斯（天然氣）總開關未關閉，以及偵測瓦斯外洩的瓦斯感知器被拆除等事證，中檢沒有評論，但強調將依據全案蒐證所得證據資料，對於可能涉及刑事責任的相關人員，包含業者、廠商、施工單位等進行全面調查、釐清，並非只針對特定身分、廠商，亦不侷限於特定、單一疏失行為進行究責，對於究責對象及範圍，尚待偵查終結始能全盤認定。

不過，中檢也指出，可能涉及刑責的人，將轉列「被告」傳喚。

據指出，中檢已於日前，將多人從證人轉列為過失致死罪的「被告」，今天傳喚對象，包括新光三越百貨公司幹部與職員、欣中天然氣公司幹部與職員，以及當時切割管線等工人與主管。

強烈氣爆將現場炸得宛如廢墟，但中市消防局仍找到瓦斯感知器遭拆除，樓層的瓦斯總開關（天然氣閥）未關閉等事證。（中市消防局提供）

鑑定顯示新光三越百貨公司的瓦斯感知器被拆除，樓層的瓦斯總開關（天然氣閥）也未關閉，導致強烈氣爆，現場宛如廢墟。（中市消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法