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    偷共享機車街頭縱火燒4機車 男被逮稱：心情不好

    洪姓男子凌晨在街頭縱火燒車。（記者劉慶侯翻攝）

    洪姓男子凌晨在街頭縱火燒車。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/04/11 17:49

    〔記者劉慶侯／台北報導〕北市大同區承德路今日凌晨發生路邊停放的4輛機車火燒車情事，警方循線追查，逮獲涉嫌縱火的29歲洪姓男子，並搜出他身上有不明來源的皮包。警訊中他供稱是心情不好，警訊將依法移送究辦。

    北市警大同分局員警是今日凌晨1時51分巡邏經過承德路283巷時，發現路旁機車起火燃燒，立即通報119消防到場撲滅，現場共有4輛機車遭焚毀。

    警方調閱街頭監視畫面，發現案發當時有名騎共享機車的男子，曾撞及路邊停放的機車，不久後機車隨即發生大火延燒。

    警方隨後根據共享機車訊息，發現是遭竊車輛，循線一路追蹤到洪嫌行蹤，順利將他緝獲，並在對方身上搜出一個來源不明的皮包。警方依竊盜準現行犯將其逮捕。

    警方調查，洪嫌是竊取共享機車後，騎乘至案發地點，先衝撞路旁機車，再拿出打火機引燃煙蒂方式縱火。

    警訊中，洪嫌供稱他是一時心情不好，才起意縱火。偵訊後將依公共危險、竊盜及毀損罪嫌移送士林地方檢察署偵辦。

    警方表示，放火燒燬他人之物致生公共危險者，可處一年以上、七年以下有期徒刑，民眾切勿以身試法。

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