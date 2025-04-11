邀12里長赴中接受落地招待 新北里長許政鎧判刑1年半

國民黨籍新北市永和區永樂里長許政鎧。（取自內政部網站）

2025/04/11 17:22

〔記者王定傳／新北報導〕國民黨籍新北市永和區永樂里長許政鎧，與其在中國經商的姑姑陳麗霞，受中國昆山市台辦等單位委託，邀約新北市12名里長前往中國接受落地招待，食宿、機票完全免費，台辦官員則趁機宣傳「不要投民進黨、要支持國民黨及國民黨推出的候選人」，意圖影響總統及立委選舉，新北地院依反滲透法，判許男及陳女各1年6月徒刑，均褫奪公權2年。

檢調追查，陳麗霞是江蘇省昆山市富開揚五金製品公司總經理及張浦台商協會理事，前年8、9月間，她與許政鎧邀約新北市里長及其眷屬前往中國接受落地招待，里長完全免費，眷屬須自付1萬7千多元機票錢，但食宿免費。

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檢調查出，前年11月21日，許男帶著12名里長及其4名眷屬，飛往上海虹橋機場接受4天3夜免費招待，期間前往昆山市、常熟市、無錫市等地旅遊。

檢調也發現，昆山市台辦秘書科接機並全程陪同，且江蘇省一級巡視員、聯絡正副處長、泰州市台辦副主任、經濟處長、昆山市台辦主任、無錫市台辦主任等人，在餐敘或隨同參訪時對團員宣傳「藍白合國民黨比較有機會」、「要支持國民黨及國民黨推出的候選人」、「支持政黨輪替」、「藍軍比較溫和、綠軍會急獨」、「不要投給民進黨」等理念。

檢調前年12月發動搜索，訊後諭令許、陳兩人各50萬元交保，去年4月將2人起訴；至於接受招待的12名里長，檢方則依職權不起訴。

合議庭認為，2人知悉中共是我國境外敵對勢力政府，長期以來，除在軍事上威脅我國國家安全，亦藉由多方面滲透台灣社會，企圖干預、破壞我國自由民主憲政秩序及社會安定，竟仍受昆山市台辦及其派遣人指示、委託、資助，落地招待本案團員，並宣傳上述言論，足以影響投票權人投票意向，所為均妨害選舉投票的公正及公平性，且對選舉及民主法治危害重大，加上2人在審理時改口否認犯行，因此做出上述判決。

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