為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    國教署科長性騷女下屬判刑6個月 教育部：已記兩大過免職

    教育部國教署王姓前科長性騷女下屬被判刑6個月， 教育部去年行政調查，判定惡行嚴重已免職。（資料照）

    教育部國教署王姓前科長性騷女下屬被判刑6個月， 教育部去年行政調查，判定惡行嚴重已免職。（資料照）

    2025/04/11 17:10

    〔記者林曉雲／台北報導〕教育部國教署王姓前科長性騷擾女下屬，南投地方法院判刑6個月，得易科罰金。教育部今（11）日回應說明，去年行政調查王姓前科長對屬員權勢性騷擾行為屬實，造成被害人身心健康、人身安全及工作權益重大影響，言行不檢，嚴重破壞政府信譽及公務人員聲譽，記兩大過免職。

    南投地方法院於今年3月底判決，已婚王姓前科長去年4月開車載女下屬，到一所高職開會，結束後以「製作會議記錄」為由，帶她到南投縣草屯鎮某汽車旅館作業，女下屬完成會議紀錄後，王提議幫她按摩，卻強行環抱摸胸，女下屬抗拒卻仍被緊抱、十指緊扣，嚇得落荒而逃，依強制猥褻罪判處王某6個月有徒徒刑，得易科罰金。王姓前科長曾因推展特殊教育有功獲表揚。

    教育部說明，去年6月14日已召開性騷擾及性別歧視申訴評議委員會，經全外聘委員調查報告，作成王姓前科長權勢性騷擾行為成立決議，同日下午再召開公務人員考績委員會，經審認王姓前科長對屬員權勢性騷擾行為屬實，造成被害人身心健康、人身安全及工作權益重大影響，言行不檢，嚴重破壞政府信譽及公務人員聲譽，作成一次記二大過專案考績決議，去年7月23日發布記二大過免職人事令。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播