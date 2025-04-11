國教署科長性騷女下屬判刑6個月 教育部：已記兩大過免職

教育部國教署王姓前科長性騷女下屬被判刑6個月， 教育部去年行政調查，判定惡行嚴重已免職。（資料照）

2025/04/11 17:10

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部國教署王姓前科長性騷擾女下屬，南投地方法院判刑6個月，得易科罰金。教育部今（11）日回應說明，去年行政調查王姓前科長對屬員權勢性騷擾行為屬實，造成被害人身心健康、人身安全及工作權益重大影響，言行不檢，嚴重破壞政府信譽及公務人員聲譽，記兩大過免職。

南投地方法院於今年3月底判決，已婚王姓前科長去年4月開車載女下屬，到一所高職開會，結束後以「製作會議記錄」為由，帶她到南投縣草屯鎮某汽車旅館作業，女下屬完成會議紀錄後，王提議幫她按摩，卻強行環抱摸胸，女下屬抗拒卻仍被緊抱、十指緊扣，嚇得落荒而逃，依強制猥褻罪判處王某6個月有徒徒刑，得易科罰金。王姓前科長曾因推展特殊教育有功獲表揚。

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教育部說明，去年6月14日已召開性騷擾及性別歧視申訴評議委員會，經全外聘委員調查報告，作成王姓前科長權勢性騷擾行為成立決議，同日下午再召開公務人員考績委員會，經審認王姓前科長對屬員權勢性騷擾行為屬實，造成被害人身心健康、人身安全及工作權益重大影響，言行不檢，嚴重破壞政府信譽及公務人員聲譽，作成一次記二大過專案考績決議，去年7月23日發布記二大過免職人事令。

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