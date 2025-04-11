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    脆梅遭一頁式廣告冒名詐騙 信義鄉農會報警、提醒勿上當

    南投信義鄉農會名稱遭人在臉書上冒名盜用，並以一頁式廣告販售非正版農會商品，導致有消費者誤信受騙，農會已報案。（信義鄉農會提供）

    南投信義鄉農會名稱遭人在臉書上冒名盜用，並以一頁式廣告販售非正版農會商品，導致有消費者誤信受騙，農會已報案。（信義鄉農會提供）

    2025/04/11 16:36

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉近期適逢脆梅產期，吸引民眾購買嘗鮮，惟信義鄉農會卻遭一頁式廣告詐騙，有民眾誤信廣告購買脆梅，收到的卻是從中國寄出的商品，農會接獲反映已報警處理，並呼籲應選購正版信義鄉農會產品，切勿購買來路不明的網路商品，以免權益受損。

    信義鄉農會表示，近來有關消費者的投訴接不完，原因並非農會商品出包，而是有許多民眾在網路上看見名為「信義鄉農會」的盜版臉書頁面，並有宣傳脆梅等梅製品的文章與購物連結，但下單購買後，收到的脆梅不僅充滿色素、香精味，寄貨地址竟然還是中國廣東省，明顯是一頁式廣告冒名盜用。

    信義鄉農會強調，有關農會名義遭一頁式廣告盜用，現已報案請警方調查，由於詐騙網站常會移花接木，盜用官方的圖片與影片，但有關販售業者的聯絡電話與地址通常付之闕如，民眾若看見類似的一頁式廣告網頁就要提高警覺，並可致電農會049-2791949查證，如要購買農會產品可上官網（https://www.52313.com.tw）選購，購物前可多留意，以免買到沒有保障的商品。

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