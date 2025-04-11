假冒銀行簡訊！盜走信用卡號+驗證碼 詐團爽刷百萬

許男發釣魚簡訊給民眾，以網路銀行系統升級，因此會停卡為由，要求民眾提供信用卡卡號與驗證碼。（記者鄭景議翻攝）

2025/04/11 16:40

〔記者鄭景議／台北報導〕26歲的許姓男子，與天道盟孔雀會萬華分會吳姓幹部及王姓成員等人，共組電子支付盜刷集團，透過偽裝繳款通知或釣魚簡訊，讓民眾誤擊盜取交易資訊，在101、微風、全聯等國內知名商場盜刷，商家財損近100餘萬元、最高單筆受害金額27萬元。刑事局偵查第九大隊第三隊獲報後展開調查，3至11月分四波搜索，逮捕盜刷集團11人，還破獲天道盟在桃園的改造槍械工廠，依法送辦。

據了解，2023年間101就先向警方報案，表示遭人以手機電子支付方式在百貨內各專櫃盜刷精品，警方深入追查，發現微風信義與全聯也都是受害人，犯罪集團主要鎖定百貨專櫃精品包包、鞋子等，也在全聯購買奶粉、保健品等容易銷贓的物品，總計盜刷100餘萬元商品。

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警方調查，26歲許姓男子先是透過Telegram向中國購買釣魚簡訊，然後隨機發送簡訊給民眾，簡訊內容會以網路銀行系統要升級，因此會停卡為由，要求民眾提供信用卡卡號與驗證碼，民眾見到不疑有他點擊連結輸入後，就被許男盜走個資。

許男為了找人幫忙盜刷，找上有天道盟孔雀會萬華分會的36歲吳姓男子一起合作，吳男要自己的小弟以一次3000元跑腿費的代價，前往各百貨專櫃或商場消費，得來的商品再由許男拿去銷贓。

警方去年三至十一月執行4波專案行動，查獲許男、吳男等盜刷集團，還在吳男住所查扣非制式手槍1支及非制式子彈10顆，經溯源偵辦改造槍枝源頭，再查獲位於桃園市八德區的模擬槍店面及黑幫改造槍械工廠各1處，全案依刑法詐欺、槍砲彈藥刀械管制條例等移送台北及桃園地檢署偵辦。

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犯罪集團主要鎖定百貨專櫃精品包包、鞋子等，也在全聯購買奶粉、保健品等容易銷贓的物品，總計盜刷100多萬元商品。（記者鄭景議攝）

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