台中豐原街頭搶案警3小時偵破 兩嫌犯案動機曝光

豐原分局偵查隊長洪緯儒說明搶案經過。（記者張軒哲攝）

2025/04/11 16:27

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原區圓環北路今日發生一起搶奪案，一名女子8時將轎車停放熙來攘往的路肩，在後車廂整理物品時，突遭一名身穿黑色短袖上衣的男子持刀割斷斜背包背帶，約損失7千元，犯嫌得手後立即跳上接應的車輛逃逸，豐原警方3小時、今日近午在北屯區圍捕兩名搶奪的嫌犯，依搶奪罪嫌移送偵辦。據了解，兩嫌買毒品，從北部至台中隨機犯案。

豐原警分局今日指出，36歲陳女今日上午將轎車停放豐原區葫蘆墩親子館前方路肩，她整理後車廂物品時，突然一部黑色轎車逼近，一名男子下車後，持刀熟練割斷斜背包背帶，搶奪包包後，快速上車逃逸，嫌犯前後犯案過程不到10秒，她當下才意識到被搶奪，趕緊報案。陳女指稱包包非名牌包，內有現金7千元與個人證件，並不認識嫌犯，沒料到會在上班尖峰時段的鬧區被搶，懷疑對方鎖定落單女子犯案。

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豐原警方巡邏車追至后里，發現犯案轎車車速極快，發現嫌犯又往南開往台中市區，隨後與大甲分局、中市第五分局警力布下警網，中午時分在北屯區一處停車場圍捕兩嫌。

警方查獲女子的側背包，並在嫌犯的租車座車內，發現安非他命與毒品吸食器，得手的7千元因購買食品與加油剩下3500元。兩名嫌犯相當狡猾，隨機偷竊兩面轎車車牌逃避追緝，還是讓警方在3小時圍捕到案。

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警方查獲被害女子包包、贓款與毒品等。（記者張軒哲攝）

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