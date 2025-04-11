父愛成破案關鍵！兒考上台清 他棄義氣供出兄弟

鄭男持有3公斤毒品抵押借款，警方查獲後，郭男因兒錄取台清研究所，愧疚傳訊「對義氣說抱歉」坦承案情，成破案關鍵。（記者王捷攝）

2025/04/11 16:19

〔記者王捷／台南報導〕郭姓假釋犯持3公斤的安毒落網，這是鄭姓友人向他借百萬的抵押物，他不想透露真相，但警方要他考慮家人，他想起剛錄取台、清研究所的兒子破防，傳訊息給鄭男「跟義氣說抱歉」，揭開全案真相，台南地方法院判處鄭男3年2個月徒刑。

鄭男去年1月，從蔡姓男子手中收到約3公斤的安非他命，數日後，鄭男向郭男借款100萬元，並將該批毒品交付作為借款抵押品。不久，警方就到郭男台南市住處搜索，在他跟太太的臥室床頭櫃內查獲3包毒品。

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郭男在偵查中供稱，鄭男當時稱毒品市值180萬元，願以7分利率借款兩個月，並當面交付毒品與借款完成交易。他表示，原本為了義氣不打算說出鄭男姓名，但在與警方談話時，想起自己從兒子2歲起就因案服刑，無法陪伴孩子成長，如今兒子主動分享錄取研究所的消息，他感到無顏面對家人，加上自己在假釋期間，擔心他再涉案會讓兒子覺得丟臉，決定坦承真相，並傳訊息跟鄭男說，要跟義氣說抱歉。

雖然郭男到了法院審理時，也改口稱「不知道是毒品」、「未參與抵押」等等，但法院詳細檢視郭男的供詞，認為他的陳述與警方查扣證據相符，且郭男LINE的對話內容也證明他們有金錢借貸關係。

法院指出，郭男因同案被起訴，且尚在假釋期間，有卸責動機，該部分供詞不具可信性，所以不採信審理期間的證詞，反而認為初期供述較為自然，且有具體細節與證據相符，足以作為認定證據。

鄭男則在庭上承認持有毒品，但辯稱未告知郭男毒品用途，僅為「自己心裡想」當作抵押品。對此，法院認為此一說法不符常情。借貸行為中提供抵押物，應有明確的溝通與共識，不可能將市價超過300萬元的毒品留置於他人家中，卻不讓對方知情，這辯詞難以採信。

綜合證據，法院認定鄭男持有第二級毒品，淨重超過20公克，構成毒品罪，由於鄭男於5年內再犯重罪，構成累犯，依規定加重處罰，判處3年2月徒刑。

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