45天三人「最衰星巴克」門口墜樓亡 台中勤美誠品哀悼強化預防

勤美誠品綠園道今天發表聲明，深感哀痛並向逝者表達誠摯哀悼，將持續與相關單位合作，強化支持與預防措施，以防憾事再次發生。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

2025/04/11 14:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市勤美誠品購物商場綠園道的星巴克，今年2月24日發生男子墜樓死亡憾事，3月18日在幾乎相同位置，又有一女子墜樓身亡，又事隔不到1個月，今天（11日）凌晨1時許，同位置再度發生墜樓案，26歲梁姓女子，用美工刀割斷防墜網墜樓送醫不治，短短1個半月，共3人墜樓死亡，位置都是在星巴克大門前，也讓這家星巴克被網友稱呼為「最衰星巴克」，勤美誠品綠園道今天發表聲明，深感哀痛並向逝者表達誠摯哀悼，將持續與相關單位合作，以防憾事再次發生。

中市警方調查，前兩起墜樓案中，是2月24日下午2時許，一名男子從商場獨自搭電梯到11樓的停車場，隨即攀爬過欄杆後墜樓，還撞破星巴克的戶外照明燈，警方排除外力介入，無他殺嫌疑結案，這家星巴克還一度暫停營業。

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上月18日的墜樓案，是年僅23歲的蔡姓女子，也是從商場11樓墜樓至星巴克前，還將星巴克的遮雨棚撞破，警方調閱監視器，蔡女是獨自一人到11樓，且身上無明顯防禦傷，多為墜樓傷害，無他殺跡象，這家星巴克封閉大門，但並未暫停營業。

至於今天的墜樓，是26歲罹患疾病的梁姓女子，被發現倒臥星巴克大門右前方數公尺的路旁，民眾於今天清晨1時許報案，中市消防局救護人員現場急救，送至中國醫藥大學附設醫院不治。

警方調閱監視器，死者梁姓女子是0時53分，獨自搭乘電梯至11樓停車場，走向欄杆處，並以美工刀割破防護網後墜樓，初步排除外力介入，全案報請臺中地方檢察署司法相驗，中市警局第一分局長尤啓南強調，警方將持續聯繫勤美商場加強防護措施，並呼籲民眾重視生命安全，若有困難可尋求專業協助。警方將全力協助後續處理，確保案情釐清。

勤美誠品綠園道則於臉書發表聲明：本商場已於3/21著手進行停車場防護措施，3/27已完成全面加裝防護網，並加強安全巡檢與防護。經查本次事件為民眾於凌晨破壞安全設施所致。生命珍貴，誠摯呼籲大家彼此關懷、勇於求助。我們也會持續與相關單位合作，強化支持與預防措施。以防憾事再次發生。請勿散播未經證實的資訊，讓我們共同守護理性與溫暖的社會。

至於坊間傳聞，民眾於11樓的墜樓現場，驚見一艘造型精緻的「紙紮小船」被放置於欄杆邊，船身寫著：「11號乘客，請報到」，警方表示沒有見到這個「紙紮小船」，事後檢視現場照片，也沒有「紙紮小船」，勤美誠品綠園道則強調，「請勿散播未經證實的資訊，讓我們共同守護理性與溫暖的社會」。

梁姓女子割斷防墜網，墜落至星巴克大門前數公尺處，警消送醫不治。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

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