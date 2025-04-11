心虛太明顯！邊領錢邊張望 詐團車手被逮正著

身背6條通緝的車手陳男遭逮。（記者徐聖倫翻攝）

2025/04/11 14:51

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市海山警分局江翠派出所昨派員巡邏，經過文化路一段見到1名男子在郵局ATM前領錢，警方例行上前詢問，不料這名男子心裡有鬼轉頭就跑。警方與男子追逐100公尺後將其制伏，經查這名34歲陳姓男子為詐騙集團車手，還身背偽造文書、詐欺罪等6條通緝，警詢後依法將陳男送辦。

據悉，海山派出所長蔡桓武昨帶隊巡邏，晚間7時許，警方巡簽至文化路一段郵局時，見到陳男在ATM前領款，但他的一直左右張望，看起來很詭異，於是上前盤查。

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陳男看到警方上前，不顧機器還沒操作完畢，就準備走人，警方將他攔下，問「怎領到一半就走人？」並請他報出身分證字號以供查詢。陳男報到一半，見警方不注意，趁機轉頭就跑。警方追了100公尺，順利將體力不支的陳男壓制。

警方查扣陳男身上的13萬8000元現金、手機等相關證物，查出陳男今年2月就身背詐欺、偽造文書等6條罪名，分別受台中、花蓮、台北、士林等多處地檢署、地方法院通緝。陳男承認犯案，警詢後依違反洗錢防制法、詐欺等罪嫌，將陳男移送法辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方扣回手機、現金等證物。（記者徐聖倫翻攝）

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