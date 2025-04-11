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    揪甘心！8旬嬤被車撞暈倒地不起 2男大生輪流蹲身邊撐傘遮陽

    8旬婦人今天午後在斑馬線上被1輛計程車撞及倒地不起，海洋大學2名男大學生，不忍阿嬤長時間曝曬在太陽底下，輪流蹲在她身旁撐起陽傘，陪阿嬤一起等救護車，熱心舉動讓路過民眾感動。（記者林嘉東翻攝）

    8旬婦人今天午後在斑馬線上被1輛計程車撞及倒地不起，海洋大學2名男大學生，不忍阿嬤長時間曝曬在太陽底下，輪流蹲在她身旁撐起陽傘，陪阿嬤一起等救護車，熱心舉動讓路過民眾感動。（記者林嘉東翻攝）

    2025/04/11 14:54

    〔記者林嘉東／基隆報導〕8旬婦人今（11）天午後在過馬路時，被1輛計程車撞及後倒地不起，仰躺在地上，無法起身，等待消防員前來救護；在附近用餐的2名國立海洋大學生見午後艷陽高照，不忍阿嬤長時間曝曬在太陽底下，輪流蹲在她身旁，撐起陽傘，陪阿嬤一起等救護車，熱心舉動讓路過民眾感動。

    基隆市警二分局信六路派出所今天中午獲報，轄內中正區中船路金龍肉羹前發生一起事故，警員趕抵現場見1名年約80歲的婦人躺在地上，斑馬線上停著1輛計程車，婦人則躺在計程車前，一動也不動；警方上前關懷，老婦人無法言語與起身。報案的海大學生告訴警方，阿嬤被計程車撞及後，後腦杓撞到路面受傷，可能因此暈了過去，遲遲無法爬起來。

    大學生告訴警方，事故當時，他與同學當時正在附近用餐，沒有目擊事發經過，發現阿嬤被撞倒後，趕緊打119報案叫救護車來救援。阿嬤在等待救護車過程，時值午後豔陽高照，2名男大學生不忍阿嬤長期曝曬在太陽底下，輪流蹲在阿嬤身邊，撐起陽傘替阿嬤遮陽。由於午後該路段用餐人車多，阿嬤與肇事計程車佔據1個車道，警員則在附近疏導車流。

    基隆市消防人員到場後，老婦已能言語，無生命危險，消防員協助護住她頸部後，將她抬上擔架上送醫救治。

    肇事的計程車司機指出，他駕車行經肇事路段時，阿嬤突然從騎樓衝出，跑上馬路，他見狀緊急煞車，車頭還是撞到阿嬤腿部；交通隊警員隨後趕抵釐清整起事故發生原因中。

    8旬婦人今天午後在斑馬線上被1輛計程車撞及倒地不起，海洋大學2名男大學生，不忍阿嬤長時間曝曬在太陽底下，輪流蹲在她身旁撐起陽傘，陪阿嬤一起等救護車，熱心舉動讓路過民眾感動。（記者林嘉東翻攝）

    8旬婦人今天午後在斑馬線上被1輛計程車撞及倒地不起，海洋大學2名男大學生，不忍阿嬤長時間曝曬在太陽底下，輪流蹲在她身旁撐起陽傘，陪阿嬤一起等救護車，熱心舉動讓路過民眾感動。（記者林嘉東翻攝）

    國立海洋大學2名大學4年級的大學生（右1、右2）見義勇為，不忍阿嬤長時間曝曬在太陽底下，輪流蹲在她身旁撐起陽傘，陪阿嬤一起等救護車，熱心舉動讓路過民眾感動。（記者林嘉東翻攝）

    國立海洋大學2名大學4年級的大學生（右1、右2）見義勇為，不忍阿嬤長時間曝曬在太陽底下，輪流蹲在她身旁撐起陽傘，陪阿嬤一起等救護車，熱心舉動讓路過民眾感動。（記者林嘉東翻攝）

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