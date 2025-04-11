嘉市某室內設計公司被控捲款百萬「人去樓空」 負責人神隱

投訴民眾表示，房屋裝潢未完工，聯絡室內設計公司曾姓負責人雖已讀，但至今都沒處理，最近調解都未出面。（民眾提供）

2025/04/11 14:19

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市「崴騰室內設計裝修公司」遭民眾爆料指控，去年4月委託該公司翻修中古屋，陸續給付180萬元訂金、裝修費用，然而完工前1個月、去年8月傳出財務危機，到公司找人已「人去樓空」。受害屋主今年4月向嘉義市政府申請消費爭議調解，曾姓負責人未到場，消保官黃崇傑表示，該案調解不成立，當事屋主可循刑事、民事訴訟維護權益。

記者致電該公司，電話已成空號；該公司門外還被貼有數張訴訟文書送達通知書。

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投訴民眾說，因買了一間中古屋自住，經友人介紹，委託「崴騰室內設計裝修公司」裝潢翻新，裝潢費共200萬元，合約註明去年9月完工，然而後期施工零零落落，8月公司傳出財務危機，之後就沒再施工，上門找人「人去樓空」；透過line聯繫對方欲終止合約、要求退費，對方雖回應已找律師處理，拖延至今近1年，沒處理也未退款，現在甚至找不到人。

投訴民眾表示，打聽才知曾某公司已歇業，仍四處以低價、優惠話術接案，台南、嘉義、雲林都有；買房已花數百萬元，裝潢費已付180萬元，現在求償無門，還要另外貸款，重新找人施工，欲哭無淚，已寄存證信函給曾某、提告求償，希望此事曝光後，不要再有人受騙。

嘉義市政府消保官黃崇傑說，3月27日已開消費爭議調解委員會，威騰室內裝修設計公司曾姓負責人未到場，調解不成立，將由當事人決定是否後續循司法途徑維護權益。

黃崇傑表示，針對此類室內裝潢爭議，建議消費者簽約要明訂施工期限、完工日期，採取分期付款方式，工程做到哪、付錢付到哪，較有保障。

他提醒，內政部定有「建築物室內裝修—工程承攬契約書範本」，民眾簽約時可依此參考與業者簽約，維護自身權益。

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