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    「百億總裁」陳政谷交保又撤銷 發聲明酸檢：私人飛機能直接升空飛出國？

    「百億總裁」陳政谷（圖中）發聲明，針對檢方認為陳想買私人飛機逃亡，反譏私人飛機能像F35戰機一樣直接升空飛往境外？（記者張瑞楨翻攝）

    「百億總裁」陳政谷（圖中）發聲明，針對檢方認為陳想買私人飛機逃亡，反譏私人飛機能像F35戰機一樣直接升空飛往境外？（記者張瑞楨翻攝）

    2025/04/11 14:00

    〔記者張瑞楨／台中報導〕有「百億總裁」之稱的九州博弈集團總裁陳政谷，被控賄賂前刑事警察局警政監、時任台中市警局刑警大隊長林明佐，台中地院第二度裁定維持2億元具保，限制住居、戴電子腳環監控，中檢再度抗告成功，高等法院台中分院今（11日）撤銷交保，發回台中地院重新裁定，陳政谷委託律師發表聲明表達不滿。

    聲明質疑檢察官無理智的抗告，針對檢方質疑有意購置私人飛機，有逃亡之虞，該聲明反譏「私人飛機難道可以停在本人陳政谷住處門口，像F35戰機一樣直接升空飛往境外？」，檢察官抗告理由實屬無知。

    台中地檢署起訴指控，有「百億總裁」、「中部博弈賭王」之稱的九州博弈集團總裁陳政谷，涉嫌賄賂林明佐通風報信之外，還涉嫌指揮32名手下，在台灣、越南、柬埔寨等地長期經營博弈網站，並從2017年至2023年5月，以旗下剛谷等公司開發的第三方支付平臺，收取約438億餘元賭金，並掩護詐欺集團利用該系統，收取贓款1853萬餘元洗錢。

    台中地方法院上月17日裁定陳政谷2億元交保，台中地檢署抗告成功，台中地院又於上月26日裁定維持2億元具保，限制住居、戴電子腳環監控，中檢再度抗告成功，高等法院台中分院今天（11日）撤銷交保，發回台中地院重新裁定。

    陳政谷委託律師發表聲明，指檢方無理智的抗告，是宣洩個人情緒，浪費國家資源，陳政谷認為2億元具保，每週二次向派出所報到等交保條件，不符合比例原則，但不想浪費社會資源而沒有抗告，檢方卻提出抗告，是想要陷台中地院與台中高分院於不利的窘境。

    聲明指出，檢方抗告理由是陳政谷想買私人飛機，有逃亡之虞，不論陳買私人飛機是否屬實，難道私人飛機不受出入境的限制？「私人飛機難道可以停在本人陳政谷住處門口，像F35戰機一樣直接升空飛往境外？」，檢方此一抗告理由實屬無知，其委任律師林文成強調，已經針對檢察官張時嘉濫行追訴、涉嫌偽造文書部分整理資料，將提出告發、自訴。

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