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    基隆地檢署攜手基隆郵局 打詐反詐騙宣傳短片即起45家支局全面播送

    基隆45處郵局將聯合播放基隆地檢署反詐宣導短片，吸引市民觀賞。（記者林嘉東翻攝）

    基隆45處郵局將聯合播放基隆地檢署反詐宣導短片，吸引市民觀賞。（記者林嘉東翻攝）

    2025/04/11 13:27

    〔記者林嘉東／基隆報導〕詐騙集團近來假冒中華郵政客服中心，以提供優惠貸款、免費社會保險貸款等詐騙手法行騙國人。基隆地檢署為提高市民反詐意識，提供多支反詐騙宣導短片與反詐文宣品給基隆郵局，基隆郵政基隆郵局即日起與基隆45家支局將聯合撥放，盼能有效提高市民反詐意識。

    基隆地檢署主任觀護人林順昌今（11）天上午到中華郵政基隆郵局拜會，與局長林賽萍商討如何聯防打擊詐騙，共同守護基隆市民財產安全。中華郵政基隆郵局長林賽萍指出，詐團近來假藉郵局客服中心名義，佯稱提供優惠貸款、徵求信封作業員、提供免費社會保險貸款、假冒郵局發送電子郵件等手法進行詐騙，呼籲市民別輕易上當。

    林順昌指出，基隆地檢署檢察長柯宜汾為落實政府「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，除積極查辦詐騙份子，截斷不法金流，降低犯罪損害，持續結合轄區各公、私機構及社會資源，並提供多支反詐宣導短片及文宣品給基隆郵局，希望透過不斷宣導，提高全民防詐意識。

    林賽萍回應指出，地檢署提供的反詐騙宣導短片，即日起將會在中華郵政基隆轄內45家支局，與基隆郵局營業大廳播放，未來亦將透過提款機或郵務車撥放，發揮最大宣導效益。

    h4>☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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