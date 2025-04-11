馬公市井垵社區成長教室 手作芋頭糕宣導防詐

馬公市長黃健忠加入傳統芋頭糕製作，與社區民眾同樂。（馬公市公所提供）

2025/04/11 12:39

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市井垵社區今（11）日辦理「成長教室」活動，安排傳統芋頭糕手作課程，並結合防詐觀念宣導，以生活化方式，深入社區提升居民警覺意識、促進世代交流。馬公市長黃健忠、縣議員呂黃春金特別出席，與長輩們一同參與互動。

活動過程中，社區媽媽們先將蒸熟的芋頭搗成泥，再與糯米粉攪拌、調味，分裝入模型壓實，最後入鍋蒸煮成形。黃健忠也捲起袖子參與製作，與長輩們邊做邊聊，分享家庭食譜與防詐經驗。許多參與長輩表示，這樣的活動不僅實用，更讓人感受到市政團隊的關懷與陪伴。

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井垵社區發展協會理事長王春梅說，芋頭糕是許多長輩記憶中的味道，透過這次活動，不僅喚起情感，也讓居民彼此有更多交流機會。她進一步指出，我們社區希望用簡單的方式，讓防詐觀念自然融入日常，讓長者開心學、安心過生活。

馬公市長黃健忠表示，社區就是市政服務的起點，而防詐教育與生活照顧更是基層安全的關鍵。他肯定井垵社區透過巧思與溫度，將高齡關懷落實在每一個細節，也感謝王春梅理事長及呂黃春金議員長期對地方的關注與支持。馬公市公所將持續與各社區攜手推動在地關懷、健康促進與安全教育，共同打造安心熟齡、活力共老的宜居環境。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

防詐宣導深入社區，品嚐美食之餘也能加強印象。（馬公市公所提供）

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