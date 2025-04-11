為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    馬公市井垵社區成長教室 手作芋頭糕宣導防詐

    馬公市長黃健忠加入傳統芋頭糕製作，與社區民眾同樂。（馬公市公所提供）

    馬公市長黃健忠加入傳統芋頭糕製作，與社區民眾同樂。（馬公市公所提供）

    2025/04/11 12:39

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市井垵社區今（11）日辦理「成長教室」活動，安排傳統芋頭糕手作課程，並結合防詐觀念宣導，以生活化方式，深入社區提升居民警覺意識、促進世代交流。馬公市長黃健忠、縣議員呂黃春金特別出席，與長輩們一同參與互動。

    活動過程中，社區媽媽們先將蒸熟的芋頭搗成泥，再與糯米粉攪拌、調味，分裝入模型壓實，最後入鍋蒸煮成形。黃健忠也捲起袖子參與製作，與長輩們邊做邊聊，分享家庭食譜與防詐經驗。許多參與長輩表示，這樣的活動不僅實用，更讓人感受到市政團隊的關懷與陪伴。

    井垵社區發展協會理事長王春梅說，芋頭糕是許多長輩記憶中的味道，透過這次活動，不僅喚起情感，也讓居民彼此有更多交流機會。她進一步指出，我們社區希望用簡單的方式，讓防詐觀念自然融入日常，讓長者開心學、安心過生活。

    馬公市長黃健忠表示，社區就是市政服務的起點，而防詐教育與生活照顧更是基層安全的關鍵。他肯定井垵社區透過巧思與溫度，將高齡關懷落實在每一個細節，也感謝王春梅理事長及呂黃春金議員長期對地方的關注與支持。馬公市公所將持續與各社區攜手推動在地關懷、健康促進與安全教育，共同打造安心熟齡、活力共老的宜居環境。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    防詐宣導深入社區，品嚐美食之餘也能加強印象。（馬公市公所提供）

    防詐宣導深入社區，品嚐美食之餘也能加強印象。（馬公市公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播