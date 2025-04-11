假稱能繼承土耳其6750萬美金遺產 找金主幫繳稅騙走1532餘萬元

桃園地檢署已因詐欺案件將蕭姓、劉姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2025/04/11 12:17

〔記者周敏鴻／桃園報導〕蕭姓、劉姓男子涉嫌以偽造的土耳其法院判決書等資料，向桃園市林姓男子騙稱，蕭男可在土耳其繼承遺產6750萬美金，林男若幫忙繳稅，將支付1100萬美金酬勞，林男因而被騙走1500餘萬元，桃園地檢署已因詐欺案件，將蕭男、劉男提起公訴。

林男說，蕭男自稱是醫師，曾投資土耳其的能源公司，因公司的大股東死亡，指定他繼承遺產，並出示土耳其的法院判決書、中央銀行擔保函、資金許可證書、稅收機關通知函等資料，讓他相信蕭男確實有6750萬美金可繼承。

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檢方調查，蕭男與劉男聯手出示偽造的資料後，再告知林男若幫忙支付龐大的反恐、洗錢、印花稅、遺產稅等費用，讓蕭男可以領取遺產，將會支付遺產中的1100萬美金給林男，做為報酬。

林男對於優渥報酬心動，從2022年12月15日匯出90萬元開始，到2023年6月間，前後共匯款12次、總金額約1532萬餘元，過程中他不斷追問對方進度，卻都被蕭男與劉男用各種理由拖延，他才驚覺自己應該是受騙了，趕忙向桃園警分局報案；桃園地檢署今天偵結，已因詐欺案件，將蕭男、劉男提起公訴。

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