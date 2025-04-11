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    潛入國小廁所偷拍女童 斯文眼鏡男判無罪

    台南地院認定偷拍女童如廁不構成「性剝削」，適用妨害秘密罪，但因未提告所以做出無罪判決。（記者王捷攝）

    台南地院認定偷拍女童如廁不構成「性剝削」，適用妨害秘密罪，但因未提告所以做出無罪判決。（記者王捷攝）

    2025/04/11 11:58

    〔記者王捷／台南報導〕戴眼鏡、看似斯文的男子施冠宇，2023年7月間多次潛入國小廁所偷拍女童如廁，台南地檢署以兒童及少年性剝削防制條例起訴，但台南地方法院最終判決無罪，理由是不符合「性剝削」構成要件，比較像是妨害秘密，但該罪是告訴乃論，因沒人提告判無罪。

    施男在2023年7月31日上午至下午期間，持手機潛入國小廁所，趁女童如廁時從隔間下方偷拍臀部、肛門等私密部位，共計8次。其中一名女童發現後立即報警，警方依據監視器畫面及查扣的影像檔案將被告移送法辦。檢方認為他涉犯兒少性剝削條例第36條第3項「以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪」，最重可處7年以上有期徒刑，但是南院判處無罪。

    偷拍國小學生上廁所判無罪，聽起來很不可思議，但是南院提出理由，合議庭審認為，根據聯合國兒童權利公約的精神，只要是會影響兒童身心發展的性相關行為，都算是「性剝削」，性剝削不只性交易，凡是利用兒童身體或性隱私來滿足私慾的行為都算，現在網路發達，兒童性影像更容易被散播，會造成嚴重心理創傷。

    但是，要構成性剝削罪，必須是兒童在性活動中被拍，或是處於弱勢被逼拍迫的狀況，不能只用一般「猥褻」的標準來判斷，簡單說，不是所有拍兒童隱私部位都算性剝削。

    法院調查後認為，施男偷拍女童上廁所，並非有權勢不對等的情況，偷拍他人非公開活動的隱私權侵害，更適用妨害秘密罪，不過被害人家長沒有提出告訴，檢方提出的證據還不足以證明被告構成性剝削罪，基於「無罪推定」原則，判施男無罪。

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