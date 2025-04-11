發病持利剪連殺母姊奪2命 思覺失調女判刑14年、監護5年定讞

最高法院。（記者張文川攝）

2025/04/11 11:51

〔記者張文川／台北報導〕患有思覺失調症的雲林縣麥寮鄉許姓女子，2023年7月病發、強制就醫住院，出院後幾天在家中趁母親與胞姊熟睡時，拿剪刀連續刺殺母親、姊姊致傷重不治。一審雲林地院認定她受精神疾病影響致辨識行為與控制能力降低而減輕其刑，依殺害尊親屬、殺人2罪合併判處14年徒刑，二審高等法院台南分院維持一審原判；最高法院駁回上訴定讞。

許女殺害母親的部分，依殺害直系血親尊親屬罪判刑12年，殺害胞姊方面則是依殺人罪判刑10年，合併應執行14年徒刑，並於在刑前強制監護治療5年。

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判決指出，許女患有情感型思覺失調症，辨識行為違法能力顯著降低，她與母親及其胞姊同住，2023年7月14日晚間9時至11時之間，許女在住家趁母親與胞姊熟睡之際，持1把剪刀至臥房刺向許母及胞姊，與遇刺驚醒的母、姊拉扯纏鬥，但她仍連續刺殺2人，致多處切割傷、大量出血、低血容性休克而死亡。

家人隔天清晨5時半許返家發現屍體，報警處理，警方同日上午8時在二崙鄉自強大橋上路旁找到許女。許女坦承殺害兩至親，鑑定報告指出，許女長期患身心疾病，犯案時處於辨識能力與控制能力顯著降低狀況，在精神病症影響下做出混亂的行為。

法官調查，許女沒有前科紀錄，家庭功能良好，因身心疾病才出現暴力兇殘行為，對2至親造成的傷害實難回復；許女患病長達數十年，根家屬說法，許女很努力定期就醫、服藥，從事停車場管理員，與母親相依為命，胞姊也從高雄搬來跟她們同住，生活十分單純，未顯示有攻擊性。

不料2023年7月起，許女病況急轉直下，先拿剪刀剪斷自己小指頭，被強制就醫，但出院沒幾天就犯下此案，從沒有攻擊性的病人變成弒親兇手，法官認為刑期懲罰與治療同樣重要，因此命其於刑前監護治療5年以觀後效。

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