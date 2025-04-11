台中高樓鷹架傾斜連夜拉回加固 今解除交通管制

台中拆樓高樓鷹架傾斜連夜拉回加固。（圖由市府提供）

2025/04/11 11:48

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市中區公園路1處私人建案昨進行高樓施工時，外牆鷹架發生傾斜，形成工安危機，都發局昨緊急勒令停工並開罰2.7萬元，更要求施工單位須2天內完成搶險改善，都發局指出，施工單位連夜拉回傾斜鷹架加固，今日解除交通管制，後續須依規完成專業簽證和施工諮詢才能復工。

都發局表示，中區公園路建案施工架發生傾斜工安事故，都發局獲報後隨即會同台中市結構工程技師公會與台中市土木技師公會到場會勘，並依建築法第58條勒令停工及依建築法、建築管理自治條例之規定裁罰新台幣2.7萬元，並要求工地須做緊急防護措施及將傾倒的施工架與拆除結構物拉回並加固。

請繼續往下閱讀...

都發局指出，昨日現場經施工單位與台中市結構技師公會、台中市土木技師公會討論後，將部分拆除傾倒的結構部切割為2部分，輔以吊車協助，今日凌晨3點15分已拉回至樓板安全範圍；另施工鷹架於結構體拉回後亦已全面加固並巡檢，施工單位後續將進行施工架和外牆的拉桿強固，依規要求完成外牆鷹架補強和全面安全檢測後，才可撤離安全管制，今日會解除交通管制。

都發局長李正偉指出，營造廠專任工程人員及工地主任須按營造業法規定職責，督察按圖施工、解決施工技術問題及依施工計畫書執行按圖施工，並確認現場施工架施作符合規定；後續仍應經承造人及其專任工程人員、監造人共同評估，並由第三方專業團體「台中市結構工程技師公會」確認安全無虞後，才可依規申請復工，呼籲建築物拆除應依建築法第63條規定，應有維護安全、防範危險的適當設備或措施，亦應確依施工計畫書內容執行拆除作業，以維工安。

台中拆樓高樓鷹架傾斜連夜拉回加固，今解除交通管制。（圖由市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法