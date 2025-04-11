台中「綠帽男」爆打小王 逼全裸下跪簽350萬元借據

高等法院台中分院認為陳男犯行應從重以一罪論處，依帶兇器對被害人施以凌虐而剝奪他人行動自由罪判刑2年4月，可上訴三審。（記者張瑞楨攝）

2025/04/11 11:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓男子不滿男子阿強，與他的女友發生性關係，讓他成了「綠帽男」，2023年約阿強談判時，把阿強爆打一頓，再以「你這麼愛在我這邊脫衣服，你乾脆不要穿了」，逼阿強全裸跪在客廳道歉，陳男再拍下全裸影片，逼簽350萬元借據後才放人，法院審理時，陳男全盤否認犯行，他辯稱是阿強自願簽借據，法官認為他行為觸犯2項法條，從一重以攜帶兇器對被害人施以凌虐而剝奪他人行動自由罪處斷，判處他2年4月徒刑。

判決書指出，陳姓男子與鄧姓女子是情侶，陳男於2023年間，發現男子阿強（化名）與鄧女有性行為親密行為，遂於同年10月26日下午約阿強，到陳男的住處談判，阿強當天晚間10時許抵達後，陳男逼問阿強與鄧女是何關係，因不滿阿強未說出實情，他徒手或持掃把、L型鐵棒、工地鐵製器具，把阿強痛打一頓。

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陳男把阿強打得遍體鱗傷，還是不過癮，又質問阿強「你這麼愛在我這邊脫衣服，你乾脆不要穿了」，威嚇阿強脫光衣褲，全裸跪在客廳向陳男道歉，陳男並持手機拍攝阿強裸體照片及影片，當天深夜把上述性影像傳予鄧姓女子，又要阿強當場簽立面額350萬元的借據，簽署「阿強願與陳男傷害行為和解」的和解書，陳男才讓阿強穿衣服，翌日（27日）清晨釋放，剝奪阿強行動自由近5小時。

阿強報警後，警方於同年11月8日搜索，查扣陳男手機與借據1張，並在上開手機內扣得阿強裸體跪在客廳的照片及影片。

台中地方法院一審時，陳男全盤否認犯行，他辯稱沒有的拘留阿強，沒有攜帶兇器，也沒有凌虐剝奪阿強行動自由，至於鐵棒、鐵製器具等物品，是原本就放在自己屋內，借據也是阿強自願簽給他，他沒有恐嚇得利，不過，法院全部不採信，依攜帶兇器施以凌虐而非法剝奪他人行動自由罪，判刑1年10月，又犯未經他人同意，無故以他法供人觀覽以強暴方法攝錄他人之性影像罪，判刑1年2月，應執行2年6月。

陳男上訴二審，辯詞與一審相同，高等法院台中分院仍不採信，但認為陳男上述犯行，有行為局部重疊的情形，依一般社會通念，應從重以一罪論處，以攜帶兇器對被害人施以凌虐而剝奪他人行動自由罪處斷，撤銷原判決，改判2年4月，可上訴三審。

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