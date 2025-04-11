利用「抖音」賣喪屍煙彈 販毒鴛鴦落網

南投警方查獲頼姓男子與女友涉嫌販毒，起出俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯等毒品及原料。（圖由警方提供）

2025/04/11 11:08

〔記者張協昇／南投報導〕賴姓毒品通緝犯與王姓女友，利用中國的網路社群平臺Tiktok「抖音」，販賣俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯及毒咖啡包等毒品，再以匿名方式透過貨運配送，經南投警察局刑警大隊網路巡邏發現展開追查，在高雄逮捕這對販毒鴛鴦，起出托咪酯原油1罐、毒品咖啡包14包等證物，訊後依毒品危害防制條例罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

警方調查，因涉及毒品案件遭通緝中的賴姓男子（30歲），逃亡時仍從事販毒勾當，涉嫌與表面從事美甲工作的王姓女友（32歲）藉由「抖音」隱匿性，先以正常的短影音吸引目光，再張貼附註「煙彈」、「助眠」、「酥酥麻麻」等字眼的「喪屍煙彈」圖片，吸引毒品買家注意，引導買家轉至通訊軟體Telegram洽談細節，每顆「喪屍煙彈」以1500元至3000元不等販售，並透過「空軍一號」貨運行以匿名方式配送，設下層層斷點，企圖規避警方查緝。

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南投縣警察局刑警大隊網路巡邏發現展開追查，查出主嫌為獲取最大利潤及減少風險，採一條龍式產製販售「喪屍煙彈」，從原料取得、煙油調和、填充到販賣、寄送都由賴嫌與王友一手包辦，且賴嫌為避免遭查獲，在嘉義、台南、高雄等地流竄藏匿，出入都以計程車代步，逃亡已近1年。

經警方鍥而不捨跟監、追查，日前在高雄王女租處查獲賴嫌及王女，當場查扣依托咪酯原油1罐、毒品咖啡包14包、電子煙主機13臺、調和煙油1箱、煙彈半成品1批、甘油及裝填工具等證物。

南投縣警察局局長謝宗宏指出，近年來毒品犯罪手法趨向網路化，且施用毒品者也有年輕化趨勢，施用「喪屍煙彈」害人周己，已衍生不少治安問題，呼籲民眾提高警覺，注意社群平臺可能潛藏的犯罪訊息，提醒青少年切勿因一時好奇或受同儕影響而誤觸毒品後悔莫及。

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南投警方查獲涉嫌協助男友販毒的王姓女子（左）。（圖由警方提供）

賴姓毒品通緝犯涉嫌透過「抖音」販毒，逃亡1年被查獲。（圖由警方提供）

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