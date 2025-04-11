前攝影官「金牌霖」控告盜圖 柯文哲不起訴

曾於台北市長柯文哲任內擔任攝影官的前幕僚潘俊霖（金牌霖）。（記者王定傳攝）

2025/04/11 11:11

〔記者王定傳／台北報導〕曾於台北市長柯文哲任內擔任攝影官的攝影師「金牌霖」潘俊霖，指控柯文哲未經授權，涉盜用3張他擔任志工時拍攝的照片，並刊載於「台灣需要一位誠實的總統」等競選總統宣傳影片中，為此控告柯涉違反著作權法；台北地檢署調查後認為，無法證明柯文哲在其團隊製作影片時，知悉潘俊霖不授權政黨或政治人物候選人使用其攝影著作，以罪嫌不足處分柯文哲不起訴。

潘俊霖原本是柯文哲的攝影官，於2020年離職，但3年後，他卻發現，柯文哲涉嫌盜用他在2015年及2016年，自費為當時還是台北市長的柯文哲，拍攝宣傳自行車城市、一日雙塔活動3張照片，甚至移除部分攝影著作上的權利管理電子資訊後，製作「台灣需要一位誠實的總統」影片，於同年9月上傳到柯文哲的臉書粉絲專業及YOUTUBE頻道。

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潘俊霖控訴，他享有這3張照片的著作權財產權，其中2張更有「金牌霖TAIWAN PAN」圖文表示著作權人的權利管理電子資訊；他在2020年至2021年間，更曾在臉書貼文聲明：「本人過去6年（即2015年至2020年）志工期間拍攝的所有影像記錄沒有授權任何政黨／出版社／網路團體／粉絲團使用」，怎料，柯仍未經同意盜圖製作宣傳影片，因此提告。

檢方調查，潘確實是自費拍攝柯文哲的宣傳自行車城市及一日雙塔宣傳行程，而他當時任職於台北市文化基金會，所拍攝的著作權應屬該基金會所有。

但檢方認為，他當時拍完照後，把這3張照片無償交給小編挑選或使用，已隱含有將照片檔案無償交給他人處分之意，事後雖聲明未授權政黨使用，但沒有以其他方式通知柯文哲不得再用照片，加上證人說潘雖於2023年7月向他抱怨侵權盜版，但他不知道是什麼事，也沒轉達柯文哲，縱上，並無證據顯示柯文哲在其團隊製作影片之初，知道潘曾在臉書聲明拒絕政黨或政治人物使用其照片，因此處分不起訴。

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