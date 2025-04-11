「阿公級癡漢」一路猥褻 老師同學驚見色老頭噁心舌吻女高中生

張姓老翁一路猥褻女高中生，補習班老師與同學還驚見，張翁噁心想舌吻女高中生。（示意圖）

2025/04/11 10:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市白髮蒼蒼的張姓老頭，2023年11月11日搭公車時，搭訕高中二年級女學生小芳，他宛如「阿公級癡漢」亂摸女學生，為時長達40分鐘，還奪手小芳手機，一路跟著到補習班，當眾強吻小芳，甚至試圖舌吻，老師與同學看呆了，作證說「我們在買飲料路上看見老翁在親吻小芳，當時感到很訝異，為何一個老人家會親吻年紀可以當他孫女的女生」，法院審理時，張翁辯稱是小芳自願，法官不採信，依對少年犯強制猥褻罪判刑1年8月。

判決書指出，10年前曾有對心智障礙女子強制猥褻前科的張翁，上述時間在台中一處公車站搭訕小芳（化名），小芳認為此人年齡可當她的阿公，可能沒有親人陪伴，遂好心陪張翁聊天，不料，卻是引狼入室，張翁以手臂環抱小芳，伸手撫摸大腿及胸部，更試圖碰觸下體，小芳以隨身包阻擋並口頭制止，「你可以先不要這樣嗎」。

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小芳下車後，張翁一路尾隨且變本加厲，宣稱自己很有錢，要帶小芳去日月潭旅遊，又在中市南區街頭強扯小芳口罩親吻嘴唇，甚至試圖舌吻，還指責小芳戴著口罩不給他親吻，是「沒有誠意」，目睹的老師與同學相當震驚，「為何一個老人家會親吻年紀可以當他孫女的女生？」小芳向補習班師生哭訴，師長立即報警並於附近彩券行找到張翁，他見事跡敗露逃離現場，中市警局第四分局事後拘捕到案。

台中地院審理時，張翁全盤否認，辯稱是小芳自願親吻他，警方於小芳衣服上，採集到張翁口水的基因，另有補習班老師與同學指證，見張翁強吻小芳，法官認為，張翁有強制猥褻心智障礙女子的前科，明知小芳未成年，仍利用不敢反抗之心犯罪，審理期間還多次刺激小芳情緒，未和解亦未賠償，毫無悔意，導致小芳心理創傷，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處1年8個月徒刑。

張翁上訴二審，仍宣稱是小芳「心甘情願親我的」，高等法院台中分院二審認為，張翁利用小芳年紀甚輕、不敢嚴正拒絕或激烈反抗，並利用小芳急欲脫身，又不熟悉地理環境的弱勢處境，「軟土深掘」而進一步侵犯，更證明張翁辯稱未違反小芳意願的辯詞荒謬而不可信，駁回上訴，可再上訴三審。

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