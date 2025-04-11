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    小咖毒販賺小錢遭重判 入獄前夕心情不佳竟在馬路上潑汽油

    毒蟲入服刑前夕心情不佳，企圖縱火再加一條罪。示意圖非新聞事件。（記者歐素美翻攝）

    毒蟲入服刑前夕心情不佳，企圖縱火再加一條罪。示意圖非新聞事件。（記者歐素美翻攝）

    2025/04/11 10:27

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕有多次吸毒前科的李姓男子，為了籌錢買毒升級為毒販，他在2個月內將小包裝安毒賣給4位同道，只賺到一點小錢卻遭判刑13年4月定讞；李男入獄前夕心情不佳，竟不滿路邊曬衣架阻擋他的去路，拿著汽油前往民宅潑灑，幸未釀出大禍，再被法官依恐嚇罪判刑5月，得易科罰金。

    判決指出，19年前就有吸毒紀錄的李姓男子，多次為了毒品問題進出勒戒所，但仍無法擺脫吸毒惡習；2021年7月起，李男為了賺錢購買毒品，竟當起小毒販幫忙上游毒梟散貨，他以小包裝方式，將安毒以500元至3000元不等金額販售給張姓等4位毒蟲，再從中賺取手續費。

    警方獲報逮捕李男後，李男因不肯供出上游毒梟身分，被法官依販售二級毒品罪判刑刑13年4月定讞；李男入獄前夕，曾開車行經前鎮區某巷弄時，不滿該處民宅住戶把曬衣架放在馬路上，害他難以通過，去年4月22日清晨4點多，李男前往民宅前方潑灑汽油，且手持打火機（並未點燃）在現場叫囂。

    住戶從睡夢中驚醒後外出查看，見到李男情緒高漲企圖縱火，連忙上前勸阻、安撫，李男叫駡完離開現場，警方獲報到場後循線將他逮捕歸案；高雄地方法院審理時，李男坦承犯行，但辯稱只是要嚇嚇對方，並沒有點火的意思，法官認為他只把汽油灑在馬路上，沒有朝建物潑灑，因此認定他沒有縱火意圖，依恐嚇危害安全罪判刑5月，可上訴。

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