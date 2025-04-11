2現役軍人帶毒品煙彈入營區賣同袍 檢請法官從重量刑

2名現役軍人賣毒品煙彈給湖口軍營及桃園八德同袍，新竹地檢署偵結請法官從重量刑。（記者廖雪茹攝）

2025/04/11 10:28

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹地檢署偵結現役軍人毒品案，現役軍人馮姓、曹姓等2人將第3級毒品依托咪酯煙彈攜入新竹湖口某軍營及桃園八德等地，以2000元至5000元不等價格，販賣給同袍林姓等人共7次，曹男攜帶50顆毒品煙彈返回營區時，被部隊收假安檢查獲；檢察官請法官審酌新興毒品危害社會甚深，馮、曹2現役軍人目無法紀將此毒品攜帶入營區並販賣與軍中同袍，請從重量刑，以儆效尤。

新竹地檢署表示，本案由檢察官吳柏萱指揮新竹縣警察局刑大、新竹憲兵隊及桃園市警察局龜山分局共同偵辦。偵查結果，對馮姓、曹姓、楊姓等3人提起公訴。其中，馮、曹2人為現役軍人，馮男犯陸海空軍刑法第77條、毒品危害防制條例；曹男犯刑法第30條、陸海空軍刑法第77條、毒品危害防制條例；楊男犯刑法第168條偽證罪。

請繼續往下閱讀...

檢方調查，現役軍人馮男於2024年10月間，在新竹湖口某軍營及桃園八德等地，以2000元至5000元不等價格，販賣含有依托咪酯毒品煙彈，予同營區軍人林姓、蔡姓、蔡姓、廖姓、吳姓等人，共7次。此外，馮男於2024年11月9日與被告楊男議定以6000元販售5顆毒品煙彈，並約由曹男翌日前往其新北市鶯歌區住處附近取貨。

曹男獲得2顆煙彈報酬後，2024年11月10日下午2點許，馮男交付45顆毒品煙彈，請曹男一併攜帶回營區，曹男便攜帶共計50顆毒品煙彈返回營區。但經部隊收假安檢查獲，扣得毒品煙彈50顆及聯絡用手機1支。

檢方調查， 楊男以通訊軟體與馮男聯繫交易毒品事宜，卻在檢察官以證人身分傳喚訊問時，就關於其有無向馮男購買毒品，並聯繫曹男協助攜入營區等重要事項，具結後，就有無跟馮男購買5顆菸彈，為不實證述，影響國家司法權正確行使。

檢方指出，請法官審酌依托咪酯煙彈新興毒品危害社會甚深，被告馮、曹身為現役軍人，竟目無法紀將此毒品攜帶入營區，且意圖販售或販賣與軍中同袍，危害社會安全且損及國軍戰力，請從重量刑。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法