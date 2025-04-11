涉吸金14.8億 Steaker創辦人黃偉軒起訴

區塊鏈專家、Steaker數位資產管理平台創辦人暨執行長黃偉軒。（擷取自STEAKER官網）

2025/04/11 10:16

〔記者王定傳／台北報導〕區塊鏈專家、賽席爾商思帝科公司負責人黃偉軒等人自2019年起至2022年間，建置STEAKER數位資產管理平台，對外推出年利率3.5％至88％不等，其中還有無虧損的各式保本保利虛擬通貨投資方案，吸金14億8543萬餘元，台北地檢署今日依違反銀行法「法人非法經營收受存款業務」及洗錢防制法，起訴思帝科公司，以及黃偉軒、思帝科公司技術長修敏傑、營運長潘沂莛、行銷長盧天心共4人。

黃偉軒在就讀台灣大學資工系期間，開始投入比特幣交易，後來在台大資訊工程暨網路媒體研究所求學時，投入加密貨幣錢包開發，就業後，他曾當過奇摩軟體工程師，經「麻吉大哥」黃立成提拔，於2018年間成為秘銀科技副總裁，並在黃立成的鼓勵之下，於2019年創立虛擬貨幣資產管理平台「Steaker」，號稱2年內創造5500萬美元的資產管理規模，台灣區塊鏈媒體動區動趨更將他列為「區塊鏈產業最有影響力的意見領袖」之一。

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怎料，檢調查出，黃等人涉嫌利用Steaker平台，推出年利率3.5％至88％不等，其中還有無虧損的各式保本保利虛擬通貨投資方案，並宣稱Steaker平台透過CYBAVO公司（即博歐科技公司）托管部分企業資產，設置SAFU用戶資產安全基金，以保障客戶因交易平台異常或駭客攻擊等所受損失，吸引投資人以泰達幣、比特弊等虛擬貨幣投資，從2019年至2022年總計吸金4844萬餘元美元，折合新台幣約14億8543萬餘元，黃等人之後再以層層轉出轉入等手法，製造幣流斷點，掩飾不法所得涉嫌洗錢。

檢調在2022年間發動搜索，訊後將黃偉軒聲押禁見獲准，修敏傑及潘沂莛，各50萬元交保、盧天心25萬交保；檢方調查後今日依法人非法經營收受存款業務罪及洗錢等罪嫌起訴思帝科公司及黃等4人。

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