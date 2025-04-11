台南惡狼籌車禍和解金 洗劫2小模還內射逼洗鴛鴦浴

朱姓男子為了籌措車禍和解金，洗劫2小模應召女還內射逼洗鴛鴦浴。示意圖。（資料照）

2025/04/11 09:51

〔記者黃佳琳／高雄報導〕朱姓男子去年2月和5月分別在台南發生車禍，但他畏罪落跑，事後為了籌措和解金，他利用網路論壇找到2位小模應召女，再拿美工刀洗劫她們身上財物，其中一名應召女藉口懷孕躲過狼爪，另名應召女被搶走錢外還失身2次，朱男被法官依強盜性交罪重判徒刑15年。

判決指出，去年11月21日晚間10點多，朱男透過知名網路論壇找到一名應召女小美（化名）到某旅館性交易，小美進入房間後，朱男掏出美工刀逼她交出身上財物，小美擔心安危，乖乖交出8千元後，朱男竟再起色心，對小美伸出狼爪，小美反抗並說自己懷孕，朱男才放她一馬。

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朱男成功搶到錢後，當晚11點再利用網路論壇揪出另名應召女小華（化名），小華赴約進入房間後，也被朱男拿美工刀逼迫交出1萬3千元，但小華沒有躲過狼吻，被朱男強迫發生性行為後，朱男又拉著她一起洗鴛鴦浴，期間小華想逃跑，朱男還恐嚇她：「你是不是想要逃跑？是不是想要我對妳不利」，隨即將她再拉到床上強行發生性行為。

兩女報案後，警方循線逮捕朱男。高雄地方法院審理時，朱男坦承犯行，法官查出，他曾於2004年時犯下強盜案，入獄服刑7年4月，2021年11月假釋出獄後，去年2月和5月分別在台南市仁德區和歸仁區發生2件車禍，但他車禍後都落跑，肇事逃逸被判刑1年2月，而朱男為了籌措車禍和解金，竟把歪腦筋動在2名小模頭上，事後他雖已返還大部份搶來的錢，仍被法官依強盜性交罪重判徒刑15年，可上訴。

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