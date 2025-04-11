涉入汐止農會改選賄選案 全國農會副理事長白添枝5萬交保

士林地檢署偵辦新北市汐止區農會理事長選舉涉賄選案，昨（10）日約談中華民國農會副理事長白添枝（中）到新北市調查處說明，昨晚移送士檢複訊後，檢察官今凌晨諭令白添枝5萬元交保。（資料照）

2025/04/11 09:28

〔記者張文川／台北報導〕士林地檢署偵辦新北市汐止區農會理事長選舉涉賄選案，昨（10）日約談中華民國農會副理事長白添枝到新北市調查處說明，昨晚移送士檢複訊後，檢察官今凌晨諭令白添枝5萬元交保。

士檢檢察官9日發動約談21人到案，將汐止農會曾姓理事長等7人列為涉案被告，嫌疑重大，但沒有羈押的必要，諭令曾男以5萬元交保，另一名被告限制住居，另有13名被告訊後請回。

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75歲白添枝曾是國民黨籍立法委員，現為全國農會副理事長。其女兒白珮茹為現任國民黨籍新北市議員，去年9月她因涉嫌詐領助理費被檢調約談，檢方諭令她60萬元交保，白添枝也列被告，3萬交保。

士檢本月接獲檢舉指出，尋求連任的汐止區農會曾姓理事長，涉以現金、禮品賄賂農會會員代表，疑似買票，檢察官指揮新北市調處立即展開蒐證，本月9日兵分多路搜索12處地點，將曾姓理事長等21人帶回調查，朝農會法之投票行賄、受賄罪嫌方向偵辦。

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