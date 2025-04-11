水電工前4次酒駕輕判 這次踢到鐵板關定了

唐姓水電工涉嫌第5次酒駕，要求從輕發落，被高雄高分院判囚定讞。（記者鮑建信攝）

2025/04/11 07:14

〔記者鮑建信／高雄報導〕從事水電工唐姓男子前4次酒駕，均被判處易科刑，躲過牢獄之災，這次又被查獲，經地院依公共危險罪，判處徒刑9月，他上訴指出，現已戒酒，要求從輕發落，被高等法院高雄分院駁回並定讞。

2024年7月27日中午，被告唐男飲用啤酒後，涉嫌騎機車外出，駛經高雄市大樹區大樹路北巷，因行車不穩而為警方攔查，測得其酒精濃度為每公升1.11毫克，被橋頭地院依公共危險罪嫌，判處唐有期徒刑9月。

請繼續往下閱讀...

他不服上訴指出，本來不知道有酒癮治療，是聽從律師建議，前往診所戒治，期間表現良好，醫生建議應持續接受專業治療，將可重建自我管理的能力，即不宜入監執行。

此外，他與太太育有年僅8歲孩子，是家中經濟支柱，目前在中科院從事水電工作，一直都有穩定正當職業，希望改處易科刑，以免家庭經濟失去依靠。

高雄高分院調查，唐有4次酒駕前科，均未造成人員傷亡，並被高雄和屏東地院分別判處3月、4月及兩次6月徒刑，可見其屢次存有僥倖心態，今第5次再犯，實不宜輕放，判決上訴駁回並定案。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法