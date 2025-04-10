大甲媽回鑾彰化 彰警柔道國手林世明率隊嚴陣以待

彰化縣警局「機動應變隊」由隊長林世明（右）率42名柔道、跆拳道高手執行大甲媽遶境維安。 （資料照）

2025/04/10 22:20

〔記者湯世名／彰化報導〕大甲媽今天（10日）回鑾彰化縣，縣警局部署大批警力嚴防衝突，其中「機動應變隊」由縣警局訓練科長林世明率42名柔道、跆拳道高手護轎；柔道7段的前世界盃國手林世明，今年6月還將代表警政署參加在美國舉辦的世界警消運動會，為台灣爭取榮耀。

大甲媽日前南下遶境通過彰化縣，在彰化縣警局刑警大隊、轄區各警分局與「機動應變隊」全力維安之下，將數起推擠迅速壓制，澆息可能衍生擴大的衝突，尤以「機動應變隊」在隊長林世明領軍下，42名柔道、跆拳道教官一字排開，緊跟在大甲媽鑾轎四周，肩負起護轎的重責大任。今天大甲媽回鑾行經北斗鎮，「機動應變隊」再度出發南下協助機動性維安。

請繼續往下閱讀...

縣警局訓練科長林世明為柔道7段高手，早年曾是台灣柔道代表團成員之一，曾在1987年世界盃柔道錦標賽獲得第5名，紀錄保持多年，才在2022年被台灣「柔道男神」楊勇緯奪得銅牌改寫；林世明1989年世界柔道錦標賽中，更曾擊敗漢城奧運金牌得主的韓將李璟根，紀錄輝煌。

這次在2025年世界警察消防運動會國手選拔賽中，林世明一路過關斬將，最後獲得國手資格，也是柔道團隊當中年齡最大的國手，證明其身手仍相當了得。

歷年大甲媽遶境彰化，歷屆警察局長都將維安的重責大任交付給林世明，3年前前局長張國雄首創「機動應變隊」，指定由林世明率領42名教官遊走在媽祖鑾轎周圍，負責最棘手的維安工作，3年來都未曾發生打架衝突。

大甲媽遶境彰化縣，縣警局「機動應變隊」42名柔道、跆拳道高手出馬，陣仗浩大。 （資料照）

彰化縣警局「機動應變隊」隊長林世明（左1）連3年率42名柔道、跆拳道高手執行大甲媽遶境維安。 （資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法