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    首頁　>　社會

    酒後手握兒子「小鳥」20秒重判4年半 母改判緩刑原因曝光

    單親媽涉嫌猥褻就讀小六兒子，經地院重判後上訴，被高雄高分院從輕發落，宣告緩刑免關。示意圖，與本文新聞無關。（法新社）

    單親媽涉嫌猥褻就讀小六兒子，經地院重判後上訴，被高雄高分院從輕發落，宣告緩刑免關。示意圖，與本文新聞無關。（法新社）

    2025/04/10 23:20

    〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東單親媽媽在工寮，酒後涉嫌二度手握就讀國小的兒子「那話兒」共20秒，被地院依強制猥褻罪判刑4年半，但高等法院高雄分院審酌她認罪，並獲小孩諒解，改判徒刑2年，予以緩刑5年。

    據了解，2021年間，乙童就讀國小6年級上學期，及隔年國小畢業升國中暑假期間，其母小茹（化名）因酒後失控，在屏縣某工寮涉嫌二度手握他的「小鳥」，各約10秒鐘後，遭他用手播開。

    轄區警方接獲報案後，傳喚小茹到案說明，製作筆錄後，依強制猥褻罪，函送屏東地檢署偵查、起訴，並被地院認定觸犯兩罪，各處有期徒刑3年8月，併執行刑4年6月，她不服提起上訴。

    高雄高分院調查，小茹前夫過世多年，獨自養育4名子女，靠打零工維持生計，並因罹患白血病，需長期標靶藥物及追蹤治療多年。

    此外，審酌她沒有前科，已坦承犯行，僅因一時慾望衝動犯錯，如今獲得小孩原諒，從輕各處有期徒刑1年8月，併執行刑2年，宣告緩刑5年，以啟自新，乃可上訴。

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